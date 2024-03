Cameroun: Issa Hayatou hospitalisé dans un état critique à Paris

La nouvelle a secoué le monde du football : Issa Hayatou, l'ancien président de la Confédération africaine de football (CAF), est actuellement hospitalisé dans un état critique à Paris. Évacué en France pour des raisons de santé il y a une dizaine de jours, des rumeurs erronées ont annoncé à tort son décès vendredi soir.

Agé de 77 ans, Issa Hayatou a occupé le poste de président de la CAF pendant près de trois décennies, de 1988 à 2017. Pendant cette période, il a été considéré comme l'homme le plus puissant du football africain, façonnant le destin de ce sport sur le continent. Cependant, depuis qu'il a été détrôné par Ahmad Ahmad, Issa Hayatou s'est retiré de la scène publique et est devenu plus discret.

Malgré son retrait de la vie médiatique, Issa Hayatou s'est retrouvé au centre de l'actualité de manière inattendue ce vendredi. En effet, plusieurs sources ont annoncé à tort sa mort, semant la confusion et l'émoi parmi les amateurs de football en Afrique et dans le monde.

Cette fausse nouvelle a mis en lumière l'importance et l'influence qu'a eu Issa Hayatou dans le monde du football africain pendant des décennies. Sa contribution à l'évolution et au développement du football sur le continent reste indéniable, et son état de santé actuel suscite des préoccupations parmi les fans et les acteurs du football.

Actuellement, les détails sur la condition médicale précise d'Issa Hayatou restent rares, mais il est clair que son hospitalisation dans un état critique à Paris est une source de préoccupation pour ceux qui ont suivi sa carrière et admiré son travail dans le football africain.