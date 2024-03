Cote d'Ivoire: Actions de bénévolat / CAN 2023 - 5 000 personnes célébrées le 4 mars

Après leur contribution à la réussite de la Coupe d'Afrique des nations (Can 2023), 5 000 bénévoles d'Abidjan sur un total de 20 000 et quelques représentants de bénévoles des 5 villes hôtes seront célébrés, le lundi 4 mars.

L'annonce a été faite, le jeudi 29 février, lors d'une conférence de presse coanimée par le directeur général de l'Office du service civique national (Oscn), Touré Mamadou, par la directrice du bénévolat et du volontariat, Datté Lydie et par Amara Coulibaly, directeur du Service civique d'action pour le développement (Scad). Selon le directeur général de l'Oscn, après l'effort, il faut penser à la récompense. « Nous sommes en train de créer le corps national de bénévoles. Tous les jeunes seront répertoriés. La déclinaison va se faire par district, région, département et par ville.

Et dans chaque localité, des bénévoles, selon leur centre d'intérêt, seront identifiés. Le bénévolat et le volontariat ne sont pas des emplois. Néanmoins, je suis persuadé que beaucoup trouveront du travail, via le volontariat et le bénévolat », a-t-il assuré. Quant à la directrice du volontariat et du bénévolat, elle a fait savoir que ce sont 35 % de filles et 65 % de garçons qui se sont engagés pour le succès de cette Can. Et 87 % de ces jeunes étaient affectés dans les villes hôtes et 13 % répandus sur tout le territoire national.

« Après tout ce qu'ils ont pu apporter pour rehausser le niveau de la compétition, il est important qu'ils reçoivent la reconnaissance du pays. Ils recevront leur attestation de participation à la Can et on leur annoncera la création de clubs de bénévoles. Cette cérémonie sera également éclatée dans les autres villes hôtes. Nous allons mener des missions, afin de les organiser en clubs de bénévoles pour la suite des activités de bénévolat en Côte d'Ivoire », a-t-elle informé.

1 030 jeunes attendus dans les centres de service civiques

Par ailleurs, il a été annoncé qu'à compter de la mi-mars, tous les centres de service civiques vont ouvrir et ce sont 1 030 jeunes qui sont attendus. Ils seront accueillis dans les centres de Bouaké, de Sassandra, de Bimbresso et de Boundiali. Selon le directeur du Scad, sont concernés les jeunes analphabètes en situation d'échec scolaire et sans emploi, dont l'âge est compris entre 16 et 35 ans. « Pour accéder au service civique, les jeunes font la demande librement. Il faut être ivoirien. Il y a des urgences, mais le service civique s'inscrit dans la durée, parce qu'il s'agit de changer le comportement des jeunes. Il s'agit de sortir d'une situation de vulnérabilité pour certains », a-t-il précisé.