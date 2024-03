Cote d'Ivoire: Banque africaine de développement - Le soutien à la Côte d'Ivoire passe de 460 millions de dollars en 2015 à 3,1 milliards de dollars en 2023

Le Président Du Groupe de la Banque africaine de développement (Bad), Dr Akinwumi Adesina, a déclaré le 29 février 2024 que l'appui de l'institution de coopération multilatérale à la Côte d'Ivoire est passé de 460 millions de dollars à sa prise de fonction en 2015 à 3,1 milliards de dollars en 2023. C'était au cours de l'édition 2024 du Déjeuner annuel du Groupe de la Bad avec le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire au Palais Wia (ex-Villa Mobutu) à Abidjan-Cocody-Ambassades.

Dr Akinwumi Adesina a donné cette information, mais également l'exemple du 4e pont d'Abidjan, pour souligner le volume et la pertinence des interventions de la Bad sur la période susmentionnée. « Les Conseils d'administration ont approuvé 159 opérations, d'une valeur de 10 milliards de dollars pour les pays, ce qui représente le deuxième niveau de financement le plus élevé de l'histoire de la Banque », a-t-il fait noter.

Une collaboration efficace...

Cet impact significatif de la Bad sur l'action gouvernementale en Côte d'Ivoire est aussi à mettre à l'actif de la bonne collaboration l'Exécutif ivoirien et l'institution panafricaine de coopération multilatérale, avec le Dr Akinwumi Adesina en premier. Le Président du Groupe de la Bad l'a dit publiquement après avoir félicité le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et le gouvernement pour la bonne organisation de la Coupe d'Afrique des nations (Can 2023).

À ce sujet, il a révélé : « Et bien sûr, nous nous réunissons juste après que la Côte d'Ivoire, notre pays hôte, a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, ils ont joué contre mon pays, le Nigeria, en finale, et j'étais présent aux côtés de mon cher grand frère, S.E. le Président Ouattara, pour regarder le match en compagnie d'autres dignitaires. Je tiens à féliciter le Président Ouattara et tout le peuple de Côte d'Ivoire pour leur succès et pour l'excellente organisation de cet événement qui, de l'avis général, est la meilleure phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui ait jamais été organisée ».