Cote d'Ivoire: CAN 2023 - Le Cocan libère les Volontaires

Les bureaux du Cocan 2023 sis à Marcory quartier résidentiel ont commencé à se vider de leurs occupants.

Tous les départements dont la mission a pris fin avec la finale de la Can, le 13 février dernier, ont été fermés. Hier, au stade Félix Houphouët-Boigny les 10 000 Volontaires recrutés pour faire la fête ont reçu leur diplôme de participation des mains du président du Cocan 2023, Albert François Amichia. Il était accompagné de son conseiller spécial principal, Jacques Anouma, à qui il avait confié spécialement la supervision du projet Volontariat.

Avant cette cérémonie de remise de parchemin, Oumar Sacko, le chef du projet Volontaire, après avoir félicité chacun des volontaires, a tenu à faire une précision de taille : « Durant tout votre parcours, vous n'avez eu qu'un seul interlocuteur. C'est moi Oumar Sacko. Tous les engagements que nous avons pris vis-à-vis de vous ont été respectés. Pas plus tard que hier, vous avez tous perçu le petit accompagnement que nous vous avions promis. C'est tout ce que je vous avais promis au nom du président du Cocan et du conseiller spécial principal, Jacques Anouma. Maintenant, si vous entendez d'autres bruits venant d'ailleurs, cela n'engagera que leurs auteurs », a-t-il déclaré.

300 000 F CFa par volontaire

En clair, le Cocan 2023 s'est séparé en de bons termes avec « ses volontaires ». Chaque volontaire a perçu en tout la somme de 300 000 F Cfa, en deux temps. 150 000 F Cfa leur avaient été versés après la première phase de la Can et le 28 février, sur instruction du président Amichia, les 10 000 volontaires ont empoché la moitié qui restait. « On se sentait utile aux autres, à notre pays. Et cette sensation-là ne se trouve pas à longueur de journée. Nous venons de vivre une expérience unique. Merci au Président de la République, au gouvernement et au Cocan qui nous ont donné cette chance de notre vie. Il appartient désormais à chacun de nous de capitaliser cet acquis pour améliorer notre quotidien et celui des autres », a déclaré le porte-parole des volontaires.

Ce diplôme va sûrement ouvrir de nombreuses portes à plusieurs jeunes heureux bénéficiaires du document estampillé Caf et Cocan 2023.

Parmi eux, certains ont déjà postulé pour servir à Paris, en France, pendant les Jeux olympiques 2024. D'autres sont focalisés sur la prochaine Coupe d'Afrique des nations de football (Can 2025) qui aura lieu l'an prochain au Maroc.

L'importance du diplôme délivré par le Cocan 2023 va au-delà du sport. Il peut donner accès à plusieurs institutions internationales comme le système des Nations unis (Unicef), la Croix rouge, etc.