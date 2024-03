Afrique: L'Afrique doit affronter le système moderne du colonialisme avec une forte solidarité - Président Assoumani

<strong>Addis Ababa — Les Africains doivent ouvrir une nouvelle phase de lutte pour s'opposer à l'idée de néocolonisation du continent et décider de leurs propres affaires, a déclaré le président des Comores et ancien président de l'Union africaine, Azali Assoumani.

Dans une interview exclusive avec à l'agence de nouvelles éthiopienne, le président des Comores et ancien président de l'Union africaine, Azali Assoumani, a déclaré que les pays africains devaient assimiler et intégrer la nation de panafricanisme afin de travailler et de se développer en tant que force unifiée pour construire une Afrique meilleure.

Il a souligné que l'Éthiopie est une ancienne pays et non colonisé, que les Africains la considèrent comme une exemple dans leur lutte pour l'indépendance et la souveraineté, et qu'elle a donc une grande responsabilité à cet égard.

L'Éthiopie a toujours été un ardent défenseur de la paix et de la liberté sur le continent africain, a-t-il ajouté.

Il a déclaré que l'histoire du colonialisme, qui a été renversée par l'Éthiopie en tant que pionnière en Afrique, a maintenant changé de forme et jette une mauvaise ombre sur les pays souverains et les empêche de parvenir au développement social et économique.

Assoumani a en outre ajouté que l'impact fait encore des ravages au sein de notre population.

%

Il a expliqué qu'ils s'emploient à créer une pression économique sur les pays africains, à exacerber les tensions politiques, à procéder à des invasions culturelles, à perturber l'équilibre des pouvoirs et à utiliser les institutions financières internationales et les organisations d'aide comme outils pour atteindre cet objectif.

Le continent africain ne s'est pas encore remis des profondes blessures causées par l'esclavage, a déclaré Assoumani, ajoutant que l'esclavage a causé des dommages irréversibles aux Africains.

Il a également expliqué la portée des réparations demandées par l'Union africaine.

Les réparations financières impliquent une initiative qui vise à renforcer les communautés victimes à travers l'éducation et la garantie de l'égalité dans la phase d'opportunité pour le développement durable de ces communautés qui ont longtemps été laissées, a ajouté M. Assoumani.

Le président a noté que l'UA met en oeuvre l'agenda 2063 depuis une décennie maintenant pour atteindre son objectif de développement inclusif et durable et est une manifestation concrète de l'élan panafricain pour l'unité, l'autodétermination, la liberté, le progrès et la prospérité collective poursuivis dans le cadre du panafricanisme.

Le président a souligné qu'ils se trouvaient à un stade important où ils allaient lutter ensemble pour renforcer l'Union africaine afin que les Africains puissent décider de leurs propres questions.

Pour que cela devienne une réalité, il a suggéré qu'en promouvant l'idée du panafricanisme, la lutte pour être du côté des pays ayant une histoire de souveraineté non négociable comme l'Éthiopie, devrait être leur principale stratégie et option pour la victoire.