Ethiopie: Les Éthiopiens doivent retrouver l'esprit d'Adwa pour un avenir fort, selon un analyste américain

<strong>Addis Ababa — Les Éthiopiens devraient renouer avec l'esprit d'Adwa afin de construire une nation forte pour les générations actuelles et futures, a déclaré l'analyste politique et économique Lawrence Freeman.

Aujourd'hui, les Éthiopiens célèbrent le 128e anniversaire de la victoire d'Adwa, considérée comme un symbole de la résistance africaine contre le colonialisme.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, l'analyste a déclaré que cette victoire avait ébranlé les fondements mêmes de l'impérialisme européen et qu'elle avait failli entraîner sa chute.

"Tous les Africains et les Afro-Américains des États-Unis se sont ralliés à cette victoire. C'est devenu la base d'une partie du mouvement de libération des nations africaines dans les années 1960 et 1970. Aujourd'hui encore, on se souvient de cet événement absolument unique de résistance efficace de la part d'une nation africaine et d'un peuple africain.

La victoire est le résultat d'un pays unifié où les Éthiopiens ont dû mettre de côté leurs différences et mener une bataille pour vaincre les impérialistes italiens le 1er mars 1896, a-t-il ajouté.

Selon lui, diverses sections de la société éthiopienne se sont unies pour vaincre un ennemi et garantir leur liberté ; et cet "événement a contribué à façonner la mentalité éthiopienne des 20e et 21e siècles".

"Ce que nous avons vu à Adwa, c'est que les gens (les Éthiopiens) ont dû renoncer à leurs griefs les uns envers les autres et qu'ils ont dû s'unir pour vaincre un ennemi extérieur.

Par conséquent, "ce que je suggère aujourd'hui, c'est que nous fassions la même chose dans l'esprit d'Adwa pour construire un avenir solide pour l'Éthiopie, la meilleure façon de garantir un avenir solide à leurs petits-enfants", a-t-il déclaré.

Il a également félicité l'Éthiopie d'avoir inauguré ce mois-ci le nouveau mémorial de la victoire d'Adwa, qui commémore les héros et les héroïnes de la nation.

Ce qui s'est passé en 1896 à Adwa affecte encore aujourd'hui la mentalité éthiopienne, car les gens grandissent avec l'inspiration et l'héroïsme d'Adwa, a-t-il ajouté.

Par conséquent, les enfants d'Éthiopie peuvent se voir raconter l'histoire de la façon dont le pays a vaincu l'impérialisme, ce qu'aucun autre pays n'a fait sur l'ensemble du continent, a déclaré M. Freeman.

"Nous devrions maintenant utiliser ce mémorial pour renforcer, rééduquer et revisiter cette bataille historique", a-t-il souligné.

En outre, l'analyste politique et économique a déclaré que le potentiel de croissance économique de l'Éthiopie est virtuellement illimité et que le pays est déjà une nation de premier plan en Afrique de l'Est.

Dans ce cas, l'Éthiopie a démontré son engagement en faveur de l'intégration régionale en exportant de l'électricité et continuera à le faire à partir du Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) vers ses nations voisines, a-t-il précisé.

L'Éthiopie est également devenue l'une des nations africaines à rejoindre les BRICS. Selon M. Freeman, il s'agit là d'une autre forme de leadership pour l'Afrique.

L'analyste américain estime que l'adhésion de l'Éthiopie augmentera le potentiel de croissance économique dans la région de l'Afrique de l'Est.