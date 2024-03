Afrique: Sommet du GECF - élaborer une vision commune au service des intérêts des producteurs et consommateurs

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, samedi à Alger, que le 7e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) était l'occasion d'élaborer une vision commune pour la préservation des intérêts des producteurs et des consommateurs.

Dans son allocution à l'ouverture des travaux du Sommet, au Centre international de conférences "Abdelatif Rahal" (CIC), le président de la République a souligné que le Sommet "est l'occasion d'élaborer une vision commune pour la préservation des intérêts des producteurs et des consommateurs de gaz, et consacre notre engagement à concrétiser les objectifs du GECF ainsi que notre détermination à renforcer son rôle et à mettre en avant sa contribution à la sécurité mondiale de l'énergie", ajoutant que le gaz naturel "joue un rôle essentiel dans la réalisation du développement durable et la satisfaction de la demande mondiale de plus en plus croissante d'énergie".

"Etant consciente ainsi que tous ses partenaires que le gaz naturel est une source d'énergie abondante, abordable et amie de l'environnement, en sus d'être un soutien à la complémentarité des sources d'énergies renouvelables, l'Algérie a toujours soutenu l'idée d'élargir le rôle du gaz naturel dans le développement durable et son utilisation en tant que ressource propre aux côtés des énergies nouvelles et renouvelables", a soutenu le président de la République.

"Si nous aspirons tous à soutenir le progrès technologique dans ce domaine, les contrats à long terme, les prix justes et les politiques encourageant l'investissement dans le domaine énergétique, les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui exigent de nous de renforcer le dialogue et l'action multilatérale qui mène à la concrétisation des objectifs arrêtés lors de la création de notre Forum", a-t-il ajouté.

Le président de la République a en outre estimé que le Sommet "est aussi une importante occasion pour approfondir la coopération, à travers l'échange de vues, d'expériences et d'expertises, et instaurer un dialogue stratégique entre les différents acteurs des marchés gaziers, en vue de tracer le processus futur de cette ressource énergétique vitale pour le développement et son utilisation, en tant que combustible propre aux côtés des énergies renouvelables".