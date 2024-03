Afrique: GECF - Renforcement de la coopération pour une sécurité énergétique meilleure

ALGER — Plusieurs ministres chargés de l'Energie ont souligné, samedi, l'impératif de renforcer et de développer la coopération entre les pays membres en vue de renforcer la sécurité énergétique et la stabilité du marché gazier mondial, et ce, lors des travaux du 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) qui se sont tenus à Alger, sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Intervenant à cette occasion, le ministre égyptien du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek Al-Molla, a mis en avant le rôle du GECF dans le renforcement de la coopération entre les pays membres, soulignant le rôle pivot de l'Institut de recherche sur le gaz (GRI) du GECF, inauguré à Alger, dans la promotion de la coopération scientifique en matière de recherche et d'innovation, ce qui renforcera davantage la place de cette ressource dans le processus de transition vers les énergies renouvelables (EnR).

Le ministre égyptien a également salué les efforts consentis par l'Algérie pour accueillir et mener à bien cet évènement important, ainsi que son attachement à renforcer et à propulser la coopération énergétique conjointe entre les pays membres, mettant l'accent sur "la nécessité d'unifier les vues et les efforts, sous la bannière du GECF, afin de réaliser les objectifs escomptés".

%

Pour ce faire, a-t-il poursuivi, une action commune multilatérale s'impose en vue de parvenir à des résultats importants et efficaces permettant de réaliser une stabilité des marchés énergétiques.

De son côté, le ministre des Mines et des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale, Antonio Oburu Ondo a appelé à contrer les "menaces guettant certains pays en vue de dominer leur ressources naturelles ce qui impacte la vie des peuples".

M. Oburu Ondo, a plaidé pour une solidarité et une coopération plus large entre le Forum et les autres pays dans le souci de contenir cette tension à travers, notamment la mobilisation de toutes ses ressources en vue de les soutenir.

A cette occasion, le ministre a formulé le souhait de voir une coopération plus élargie entre les pays exportateurs et importateurs de gaz, soulignant "l'importance de conjuguer les efforts pour concrétiser une coopération au mieux des intérêts communs à travers un débat sur l'importance du gaz en tant qu'outil de transition énergétique".

Intervenant à cette occasion, le ministre d'Etat chargé des ressources pétrolières du Nigéria, Ekperikpe Ekpo a insisté sur la coopération entre les pays membres du Forum en vue de développer l'infrastructure et de garantir la stabilité du marché gazier, ajoutant que le Forum doit oeuvrer pour la stabilité du marché gazier tout en respectant l'éthique dans le cadre d'un marché stable et d'un monde plus propre.

Le gaz naturel joue aujourd'hui un rôle important et prépondérant sur le marché mondial et dans la transition énergétique, étant un allié fiable pour définir les contours de l'avenir et réaliser le développement économique.

Le ministre russe de l'Energie, M. Nikolay Shulginov, a affirmé l'importance de veiller à la stabilité des prix sur le marché mondial du gaz naturel pour contribuer à la promotion du marché mondial de l'énergie et l'économie internationale dans les meilleures conditions, soulignant la nécessité de poursuivre la coopération avec les pays membres du GECF pour le développement du gaz naturel.

M. Shulginov a tenu, en outre, à saluer "le rôle efficace" de l'Algérie au sein du GECF, visant à développer le gaz naturel parmi les énergies propres, susceptibles de contribuer au processus de transition énergétique, mettant en avant le rôle des pays membres participant à l'évènement à la réussite du Sommet d'Alger.

Pour sa part, le ministre de l'Energie et des Industries énergétiques de Trinité-et-Tobago, Stuart Young, a souligné l'importance du Sommet d'Alger, lequel offre l'occasion de réaffirmer que "le gaz naturel est une source énergétique essentielle, voire vitale et d'une grande crédibilité".

Il a également insisté, dans ce sens, sur le renforcement de la coopération entre les pays du GECF, notamment en matière d'échange d'expertises et de développement des technologies.

Evoquant le rôle clé du Forum dans la réalisation de la sécurité énergétique à travers le monde et particulièrement en Afrique, dans le respect des engagements environnementaux, le ministre a préconisé "d'accorder davantage d'intérêt aux besoins de plus en plus croissants de nos peuples en matière d'énergie pour parvenir à une transition énergétique optimale, répondant aux aspirations de nos peuples".

Le ministre vénézuélien du pétrole, Pedro Rafael Tellechea, a, quant à lui, salué le succès de ce Sommet, soulignant que "la Déclaration d'Alger jettera des bases solides à court et à long termes", d'autant que les marchés mondiaux du gaz connaissent "des fluctuations imposées par les puissances impérialistes".

Il a également exprimé le soutien de son pays à "la promotion de ce forum en une organisation liée au gaz", appelant à "une action collective pour promouvoir la coopération entre les Etats membres".

Pour sa part, le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz de la République d'Angola, Diamantino Pedro Azevedo, a insisté sur l'importance d'oeuvrer ensemble pour trouver des solutions garantissant la durabilité des produits énergétiques dans le monde, précisant que le Sommet d'Alger se tient dans un contexte de grands défis et de pression sur les produits énergétiques, d'où la nécessité d'une coordination des efforts pour rendre le gaz et les produits énergétiques durables pour tous les pays.

De son côté, le ministre azerbaidjanais de l'Energie, Parviz Shahbazov, a souligné que le forum joue un rôle influent sur le marché du gaz, mettant en avant le rôle de l'Algérie dans ce domaine.

Le même intervenant a également insisté sur le soutien de son pays au renforcement des investissements dans le domaine du gaz afin de contribuer au développement des infrastructures des peuples, tout en adoptant une énergie propre dans le cadre d'un mix énergétique diversifié.

Pour sa part, la secrétaire générale adjointe du ministère malaisien de l'Economie, Datuk Yatimah Sarjiman, a mis en avant le rôle de premier plan du gaz naturel dans le paysage énergétique, soulignant son importance pour renforcer l'économie mondiale ainsi que son rôle dans la réalisation du 7e objectif de développement durable des Nations unies.

Elle a appelé, en outre, les pays membres à renforcer la coopération mutuelle afin de renforcer les capacités et recourir aux technologies de pointe.