Algérie: Bechar - Lancement du réseau algérien de l'environnement et des changements climatiques

BECHAR — Le réseau algérien de l'environnement et des changements climatiques, a été lancé officiellement samedi à partir de la wilaya de Bechar, dans le cadre d'un colloque sur l'environnement , avec pour objectif, l'appui aux efforts nationaux consentis en matière de protection de l'environnement et de lutte contre les effets des changements climatiques au triple plan national, africain et arabe.

L'annonce officielle de la création de ce réseau regroupant une vingtaine d'associations locales et nationales présentes au colloque et activant dans le domaine de la protection de l'environnement, a été faite en présence du président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham , du secrétaire général (SG) du ministère de l'hydraulique Omar Bougueroua et des autorités locales de la wilaya .

Trois cent (300) participants issus de différentes régions du pays ont pris part à cette rencontre qui s'est tenue sous le thème "Protection de la Faune: vers un environnement plus diversifié et durable", initié par l'ONSC.

"La mise en place de ce réseau, vise essentiellement la mutualisation des efforts des associations locales et nationales en matière de protection de l'environnement et de la sensibilisation des citoyens sur la problématique des changements climatiques et le triple plan national, africain et arabe", a déclaré à l'APS son coordinateur Abderazak Messaad.

%

Dans son allocution à l'occasion, le président de l'observatoire national de la société civile, Noureddine Benbraham , a indiqué que " la création de ce réseau s'inscrit au titre des efforts de l'ONSC, à faire participer le mouvement associatif activant dans ce domaine aux efforts nationales de protection de l'environnement, de même que de permettre au mouvement associatif local et national de faire des propositions et des suggestions en la matière et dans les domaines liés aux changements climatiques".

Saluant, de son côté la tenue de pareille rencontre, le secrétaire général du ministère de l'hydraulique Omar Bougueroua, a mis en relief dans son intervention les projets initiés par son secteur pour faire face à ce manque, en citant les mégaprojets de transferts des eaux albiennes des champs de captage de Boussir et Guetrani au nord de la wilaya de Bechar pour l'alimentation en eau potable des habitants des communes de Bechar et de Kenadza, et le projet de la nouvelle station de traitement et épuration des eaux usées de Bechar, qui aura une capacité de traitement de plus de 55.000 M3, appelées a être réutilisées pour l'irrigation agricole et l'industrie.

"Ce projet vise essentiellement la protection de l'environnement et du cadre de vie des habitants de la région de Bechar", a-t-il dit.

Pour le wali de Bechar, Mohamed Saïd Benkamou, ce colloque est "un moyen pour la société civile de contribuer aux efforts des pouvoirs publics dans les segments liés à la protection de l'environnement et à la prise de conscience des citoyens sur les changements climatiques que connait le monde".

Les travaux de ce colloque abrité par l'université Tahri Mohamed, ont été marqués par la mise en place de trois (3) ateliers de travail encadrés par des experts nationaux dans les domaines liés à l'environnement, le changements climatiques et l'eau , qui débattront de trois importants thèmes à savoir: "Rôle de l'eau et son impact sur les systèmes environnementaux", "Système écologique et son importance pour la faune", et "changement climatique et rôle du barrage vert pour atténuer leurs répercussions négatives sur l'environnement", ont indiqué les organisateurs.

Le président de l'observatoire national de la société civile, a invité à cette occasion les membres de ces ateliers, à faire des propositions pour focaliser sur les questions environnementales dans les programmes scolaires officiels pour tous les cycles, dans l'objectif de consacrer la conscience environnementale chez les élèves.

Il s'agit aussi de débattre des questions concernant les effets néfastes des essais nucléaires français sur les populations et l'environnement de plusieurs régions du Sud algérien notamment celle de la wilaya d'Adar.

Cette rencontre nationale se poursuivra dimanche par une visite des participants au site du barrage de "Djorf Ettorba", pour s'enquérir de l'état de la faune et de la flore, dans cet ouvrage hydraulique.