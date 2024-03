Cote d'Ivoire: Le président de l'APN s'entretient à Abidjan avec son homologue ivoirien

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, s'est entretenu, samedi à Abidjan (Côte d'Ivoire), avec le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo, en marge de sa participation aux travaux de la 18e Conférence de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), indique un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

Lors de ces entretiens, M. Boughali s'est félicité de la profondeur des relations historiques unissant les deux pays, fondées sur des "bases solides" de coopération, d'amitié et de confiance, et ce, depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1964, appelant à "tirer parti de ce lien historique pour renforcer la coopération dans les domaines économique, commercial, culturel et sportif".

A cette occasion, il a souligné que l'Algérie, représentée aux travaux de la 18e Conférence de l'UPCI par une importante délégation des deux chambres du Parlement, est prête à soutenir l'Assemblée nationale ivoirienne pour atteindre les objectifs de cette Union".

Evoquant la cause palestinienne, M. Boughali a dénoncé "le génocide et les massacres commis au quotidien contre les Palestiniens" et appelé à "intensifier les efforts et unifier les démarches pour faire cesser l'agression et permettre au peuple palestinien d'établir son Etat indépendant avec El-Qods comme capitale". "C'est l'unique solution pour instaurer la paix et la sécurité au Moyen-Orient", a-t-il insisté.

Appelant, par ailleurs, à "l'unification du rang africain pour oeuvrer à une réforme de l'ordre mondial incapable d'apporter des solutions aux conflits complexes dans le monde et dominé par la politique de deux poids deux mesures", M. Boughali a souligné la nécessité de "poursuivre les efforts pour l'avènement d'un nouvel ordre où l'Afrique a voix au chapitre".

Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne s'est félicité de "la forte présence du Parlement algérien à cette session", saluant "les liens fraternels qui unissent les deux pays et les deux peuples".

Après avoir loué "la présidence exceptionnelle de l'UPCI sous la direction de M. Boughali, qui, a-t-il dit, n'a ménagé aucun effort pour atteindre les objectifs de l'Union", le même responsable a souhaité "bénéficier de l'expérience du Parlement algérien en la matière et de ses efforts pour le succès de la conférence".

Concernant la cause palestinienne, M. Bictogo a rappelé la position de son pays "en faveur d'un cessez-le-feu, de l'acheminement d'aides d'urgence vers la bande de Ghaza et de l'établissement d'un Etat palestinien indépendant".

Appelant à intensifier les efforts au niveau de l'Union africaine pour faire pression sur la communauté internationale et faire cesser l'agression contre les Palestiniens, le responsable ivoirien a condamné "l'horrible massacre" commis contre des Palestiniens sans défense en quête d'aides humanitaires.

Les entretiens se sont déroulés en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire, Idriss Bouassila, de la députée Leila Lyazidi et du membre du Conseil de la nation, Djawad Bouteraa, conclut le communiqué.