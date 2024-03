Algérie: GECF - Le Sommet d'Alger, clôture d'un évènement mondial couronné de succès

ALGER — Le 7e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) s'est clôturé, samedi à Alger, sous la présidence du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par l'adoption de la "Déclaration d'Alger" qui a couronné cet évènement mondial, réussi, de par ses résultats et la large participation qui l'a marqué.

Les membres du GECF se sont dit déterminés, dans la Déclaration d'Alger adoptée à l'unanimité par les participants aux travaux du Sommet, tenu au Centre international des conférences (CIC)- "Abdelatif Rahal", à renforcer leur coopération et à fournir un approvisionnement efficace et fiable en gaz naturel, mais aussi à élargir son utilisation pour le développement durable et atténuer l'impact du changement climatique.

Les signataires de cette Déclaration ont appelé, également, à investir en temps opportun pour la stabilité du marché et à un accès "non discriminatoire" à la technologie et au transfert de connaissances.

Ils se sont accordés, aussi, sur le renforcement du statut du GECF en favorisant sa présence internationale, en attirant de nouveaux membres, en encourageant les partenariats, en facilitant le dialogue entre producteurs et consommateurs et en élargissant la coopération avec les organisations et organismes internationaux concernés.

Les membres du GECF se sont également engagés à renforcer le rôle du forum en tant que plateforme leader de dialogue et de coopération dans les affaires relatives au gaz naturel, en plus de bénéficier de l'Institut de recherche sur le gaz du GECF, le GRI, basé à Alger, pour élargir la coopération, notamment dans les technologies du gaz naturel, la recherche et le renforcement des capacités d'innovation.

Au terme des travaux du Sommet, le président de la République a affirmé à la presse que cet évènement a été "couronné de succès, grâce à une large participation", qualifiant la Déclaration d'Alger de "pas important pour relever les défis actuels et futurs", qui traduit la détermination des membres du forum "à étendre l'utilisation du gaz avec la compétence et la durabilité requises dans un monde marqué par des mutations accélérés".

Le président de la République a mis en avant l'engagement réitéré par les membres du GECF à conforter la place du Forum en tant que tribune de dialogue et de coopération régionale et internationale, qui attire aujourd'hui de nouveaux membres, tout en insistant sur "les droits souverains des pays membres sur leurs ressources gazières".

Il a rappelé, à l'occasion, "le rôle prépondérant du forum en matière de soutien au développement durable et de la sécurité énergétique mondiale en accord avec les Objectifs des Nations unies".

Pour leur part, les chefs d'Etat ayant pris part aux travaux du Sommet ont relevé le rôle joué par l'Algérie pour assurer la stabilité des marchés énergétiques mondiaux, en rapprochant les vues des pays du Forum, tout en appelant à renforcer la coopération pour relever les défis du secteur énergétique dans le contexte des mutations géopolitiques internationales.

Ils ont affirmé, également, la volonté des membres du Forum à planifier en toute indépendance l'exploitation de leurs ressources énergétiques à l'image du gaz en faveur de leur développement durable, ainsi que leur engagement à la réalisation des objectifs stratégiques du forum.

Vendredi, et au moment où les chefs d'Etat participants au sommet commençaient à arriver à Alger, les travaux de la Réunion ministérielle extraordinaire préparatoire du Sommet se sont clôturés par l'adoption de la dernière mouture de la "Déclaration d'Alger".

En outre, le GECF a décerné ses Prix pour l'année 2024, pour des institutions et des personnalités ayant apporté des "contributions exceptionnelles" au secteur gazier, dont le premier prix est revenu à la compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach.

Dans l'après-midi, des réunions et rencontres bilatérales se sont tenues, marquées par la signature de deux mémorandums d'entente entre la Sonatrach et la compagnie vénézuélienne des hydrocarbures PDVSA.

Jeudi, le groupe de travail ad-hoc de haut niveau dédié aux préparatifs du sommet s'était réuni à Alger pour préparer notamment l'ordre du jour du sommet et le projet de Déclaration d'Alger.

Après la réunion des experts, le siège de l'Institut de recherche sur le gaz du GECF a été inauguré, à Alger, en fin d'après-midi.

Le Forum des pays Exportateurs de Gaz (GECF), créé en 2001 et dont l'Algérie est membre fondateur, est composé de 12 membres permanents (Algérie, Bolivie, Egypte, Guinée Equatoriale, Iran, Libye, Nigeria, Qatar, Russie, Trinité-et-Tobago, Emirats arabes unis, Venezuela).

Il compte également 7 membres observateurs (Angola, Azerbaïdjan, Irak, Malaisie, Mauritanie, Mozambique, Pérou), en attendant l'adhésion officielle du Sénégal, en avril 2024, après la validation de sa demande adhésion, vendredi par la réunion ministérielle du Forum.

Cette organisation intergouvernementale représentant les principaux pays exportateurs de gaz au monde, soit 70% des réserves mondiales prouvées de gaz, plus de 40% de la production commercialisée, 47% des exportations par gazoduc et plus de la moitié des exportations de GNL dans le monde.