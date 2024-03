Algérie: Manifestations géantes à travers le monde pour exiger un cessez-le-feu immédiat à Ghaza

RAMALLAH — Des centaines de milliers de personnes ont marché de nouveau samedi à travers plusieurs capitales du monde pour réitérer leur soutien et leur solidarité avec le peuple palestinien à Ghaza et en Cisjordanie, victime d'attaques sionistes continues depuis le 7 octobre 2023, "exigeant un cessez-le-feu immédiat à Ghaza et des sanctions contre l'entité sioniste", selon des médias sur place.

De Paris à Londres, et de Tokyo à Milan, en passant par Berlin, Beyrouth, Copenhague et Luxembourg, des dizaines de milliers de sympathisants et amis de la cause palestinienne ont scandé durant toute la journée de samedi à travers les principaux boulevards et placettes de ces capitales, " des slogans en soutien avec les civils palestiniens et en faveur d'un cessez-le-feu immédiat à Ghaza".

Munis de banderoles, de pancartes et de posters, les manifestants ont appelé aussi à la fin de l'application à géométrie variable du droit internationale et la politique de deux poids, deux mesures observée par des gouvernements occidentaux jusqu'ici, à l'endroit de l'entité sioniste.

Les participants représentant toutes les catégories de la société ont appelé, par ailleurs, la communauté internationale à "contraindre l'occupant sioniste à autoriser l'acheminement sans entraves de l'aide humanitaire au profit des Ghazaouis et à cesser de s'en prendre aux civils, en attente des convois humanitaires".

A noter qu'en parallèle des manifestations organisées de par le monde, de nombreux gouvernements, organisations internationales et ONG continuaient à condamner samedi le dernier carnage perpétré jeudi par l'armée sioniste, dans la rue Al-Rachidi, au nord de Ghaza, contre des Palestiniens qui attendaient l'arrivée d'un convoi humanitaire, faisant plus de 104 martyrs et 760 blessés.

Samedi, des dizaines de civils palestiniens sont tombés en martyrs et de nombreux d'autres ont été blessés, pour la plupart des femmes et des enfants, dans de nouveaux bombardements de l'armée de l'occupation sioniste au 148e jour de l'agression génocidaire contre la bande de Ghaza, a rapporté l'agence de presse Wafa.