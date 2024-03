Tunisie: Ligue des champions CAF - l'Espérance de Tunis se qualifie pour les quarts

Supérieurs physiquement et mentalement à leur adversaire soudanais, les sang et or ont composté leur billet pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions africaines de football en battant Al Hilal Omdurman 1-0 à l'occasion de la 6e et dernière journée de la phase de poules (Groupe C), disputée samedi soir, au stade Hamadi Agrébi de Radès.

Un seul point manquait à la formation de Bab Souika pour se voir propulsée en quarts, et un revers serait préjudiciable et synonyme d'élimination devant une formation soudanaise, auteure jusque-là d'un parcours respectable, bien qu'assujettie à un manque de compétition cruel.

Le Petro Atletico d'Angola, vaiqueur de l'autre représentant tunisien dans la compétition, l'Étoile du Sahel, 2-0 termine en tête (12 pts) devant l'Espérance (11 pts). Al Hilal (3e, 5 pts) et l'Etoile dernier avec 4 points, sont éliminés.

Ce soir, pour son dernier match de la phase de poules, l'entraîneur de l'Espérance de Tunis le portugais Cardoso enrôlait le même onze de départ engagé devant l'Etoile du Sahel lors de la journée précédente.

Face à des hilaliens évoluant dans schéma classique en 4-4-2, les sang et or dominaient le premier quart d'heure de jeu, faisant preuve de beaucoup d'autorité. Ils étaient même très proches d'ouvrir la marque dés la 9e mais Roger Aholou avait choisi de pointer une tête à l'endroit où s'était placé le portier hilalien.

Les manoeuvres offensives des coéquipiers de Mohamed Amine Ben Hamida se déclenchaient pour la plupart sur le côté gauche profitant des solutions offertes par le très actif André Bukia.

Et malgré la diversité des manouvres offensives, c'est sur un corner que les espérantistes concrétisaient leur domination à la 23e. Le brésilien Yan Sassé à l'exécution et Yassine Merieh à la finition de la tête devant des défenseurs soudanais figés.

Après ce but, les protégés de Florent Ibenge tentaient de faire une réaction mais butaient sur une défense espérantiste bloquant toutes les issues.

Désemparés et impuissants, les soudanais devenaient un peu trop agressifs dans les duels, mais les locaux s'en sortaient indemnes de cette première période soldée par un léger avantage en leur faveur 1-0.

Les deux équipes regagnaient les vestiaires sans avoir joué la moindre minute de temps additionnel.

À la reprise, la première action dangereuse était hilalienne. Les coéquipiers de Mohamed Bouaagla développaient un meilleur jeu et devenaient plus entreprenants.

En face, les protégés de Cordoso perdaient en intensité dans leur jeu offensif.

Pour booster sa ligne d'attaque et injecter du sang nouveau, Ibenge lançait Girimugisha et Yassir Mozamil à la place de Safour et N'Diaye.

Du côté des sang et or, Mohamed Ali Ben Hammouda et Houssem Ghacha remplaçaient Rodrigo Rodrigues et André Bukia.

S'en suivaient deux changements supplémentaires chez les soudanais qui tentaient de jouer le tout pour le tout et l'entrée en jeu de l'espérantiste Ghaylène Chaalali à la place de Zakaria El Ayeb pour le dernier quart d'heure.

Au fil des minutes, les locaux reprenaient du poil de la bête, impulsés par les chants et le soutien indéfectible de leurs supporters. En témoigne une superbe action collective contrée in-extremis par les défenseurs soudanais à la 82e.

Les dernières minutes avaient vu entrer en jeu Heni Amamou et Mohamed Ben Ali à la place de Yan Sasse et Houssem Teka dans le camp sang et or.

L'arbitre gabonais ajoutait cinq minutes de temps additionnel avant de siffler la fin du match et d'officialiser la victoire et la qualification de l'Espérance ST.

Formations des deux équipes:

Espérance ST: Amen Allah Memiche, Mohamed Amine Tougaï, Yassine Meriah, Raed Bouchniba, Mohamed Amine Ben Hmida, Roger Aholou, Zakaria El Ayeb (Chaalali 79e), Houssem Tka (Ben Ali 90e), Yan Sasse (Amamou 90e), André Bukia (Ghacha 68e) et Rodrigo Rodrigues (Hammouda 67e).

Al Hilal Omdurman: Issa Fofana, Mohamed Abuaagla, Abdelrazig Omer (Salaheddine 35e), Altaieb Abaker, Mohamed Abdelrahmen, Albert Kangwanda (Singone 74e), khadim Diaw, Pape N'Diaye (Muzamil 63e), Walieddine Safour (Girumugisha 63e), Steven Ebuela et Marc Junio Mendy.