Congo-Kinshasa: La BCC s'engage à promouvoir l'innovation et l'inclusion financière

La Banque Centrale du Congo (BCC) s'est fixée, depuis quelques jours, l'objectif de promouvoir l'innovation et l'inclusion financière en RDC.

Elle a livrésa position dans un communique de presse dont une copie est parvenue samedi 2 mars à Radio Okapi.

Pour ce faire, la BCC a autorisé Multipay Congo, d'oeuvrer en tant que prestataire des services connexes pour l'aider à stimuler la croissance du secteur financier en RDC.

L'autorisation de la BCC est une étape importante pour Multipay Congo, qui renforce par la même occasion, sa capacité à offrir des services innovants et sécurisés aux acteurs du secteur financier, et positionne la société comme un partenaire privilégié des institutions financières, des commerçants et des consommateurs, élargissant ainsi son éventail de partenaires et interlocuteurs.

Le Directeur de Multipay Congo, Olivier Bueno s'est félicité de cette autorisation qu'il considère comme une reconnaissance du travail accompli par son équipe, et une opportunité pour renforcer la présence de sa société sur le marché congolais.

« Nous sommes très heureux d'avoir obtenu cette autorisation, qui est une reconnaissance de la qualité et de la fiabilité de nos services. Ceci témoigne de notre engagement à respecter non seulement les normes les plus élevées en matière de sécurité, de qualité et d'innovation, mais également à être en adéquation avec les institutions qui nous gèrent ainsi que la réglementation qui nous gouverne dans le cadre légal », a-t-il fait savoir.

Avec cette autorisation, Multipay Congo va offrir aux acteurs du marché congolais des solutions innovantes et adaptées à leurs besoins, en matière d'agrégation, d'acquisition, d'édition et de gestion de solutions de paiements », a ajoutee Olivier Bueno.

Pour sa part, le Directeur Général d'Interswitch Purepay, Akeem Lawal, a exprimé sa satisfaction de voir la BCC accorder cette autorisation à son partenaire, Multipay Congo.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de Multipay Congo pour la réalisation de cette étape importante dans l'exécution de notre stratégie commune pour le marché et nous pouvons désormais procéder conjointement pour développer et fournir nos produits et services de classe mondiale au profit des consommateurs, des commerçants, des institutions financières et des Fintechs sur le marché congolais », a-t-il souligné.

Pour Akeem Lawal, Interswitch Purepay, ensemble avec Multipay Congo, est prêt à créer un écosystème de paiement transparent et sécurisé, contribuant à la croissance économique et à la prospérité de la RDC.

De son côté, le Représentant Résident de la Société financière internationale (SFI) en RDC, Malick Fall, est persuadé que Multipay Congo va désormais contribuer à renforcer le système financier du pays, et à faciliter l'accès aux services financiers.

Multipay Congo est connue pour avoir lancé le premier service de paiement interbancaire local en RDC en 2015, appelé "Multipay", en collaboration avec quatre grandes banques : Banque Commerciale du Congo (BCDC), Equity Bank Congo, FirstBank DRC et Rawbank. Le service Multipay permet aux titulaires de cartes de ces banques membres d'effectuer des transactions aux guichets automatiques de billets, sur les terminaux de paiement électroniques, et dans les agences bancaires à travers le pays.

Créée en 2013 par quatre grandes banques de la RDC en tant que Groupement d'intérêt économique, Multipay Congo S.A est une société pionnière dans le domaine des technologies financières.

Sa vision est de fournir et faciliter les services de paiement entre les institutions financières, ainsi que promouvoir l'inclusion financière sur le marché congolais.