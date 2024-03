Afrique: Le Maroc, 'pourvoyeur de paix' dans une région aux multiples défis (magazine du département d'Etat)

Washington — Le Maroc s'impose en tant que "pourvoyeur de paix" et de stabilité dans une région aux prises avec une multitude de défis, souligne le magazine en ligne du département d'Etat américain "State Magazine".

Dans son numéro du mois de mars, la publication relève que le Royaume, l'un des alliés majeurs des Etats-Unis hors-OTAN, joue un "rôle central" dans les efforts déployés au niveau régional en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme.

"State Magazine", qui consacre sa rubrique "Post of the Month" au partenariat stratégique maroco-américain, évoque également les manoeuvres militaires "African Lion", qui se tiennent annuellement entre les deux pays et qui constituent "le plus grand exercice d'entraînement militaire en Afrique".

La position géographique du Royaume et ses affluents culturels arabes, africains et européens en font un "partenaire clé" dans les efforts visant à surmonter les défis qui touchent la région d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA), rappelle la même source, notant que le Royaume constitue aussi un trait-d'union vital entre l'Afrique et l'Europe.

"Vous ne trouverez aucun autre pays en Afrique qui soit un allié aussi stable et fiable que le Maroc", a déclaré David Fisher, conseiller politique à l'ambassade des Etats-Unis à Rabat, cité dans le magazine qui rappelle que le Maroc occupe une "place spéciale" dans l'histoire des relations internationales américaines ayant été le premier au monde à reconnaître l'indépendance des Etats-Unis en 1777.