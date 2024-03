Angola: Le PGR souligne son engagement à lutter contre la criminalité économique et financière

Luanda — Le procureur général de la République (PGR), Hélder Pitta Groz, a souligné vendredi, à Luanda, que l'effort et l'engagement de la justice angolaise dans la lutte contre la criminalité économique et financière ont produit des résultats qui ont été reconnus internationalement.

Il a mentionné que l'action nationale de recouvrement d'avoirs, coordonnée par le Bureau du procureur général de la République, a été distinguée, à travers l'attribution du « Prix d'excellence », par le Réseau des agences de recouvrement d'avoirs d'Afrique australe (ARINSA) et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Hélder Pitta Groz a pris la parole à l'ouverture officielle de l'année judiciaire 2024, dont la cérémonie a été présidée par le chef de l'État angolais, João Lourenço, sous le thème "Pour la réalisation de l'autonomie financière et la modernisation de l'activité judiciaire".

Selon le procureur général, les réalisations qui ont conduit à cette reconnaissance n'ont été possibles que grâce au soutien institutionnel, qui, bien que loin d'être idéal, a été suffisant pour donner vie au travail acharné, à la forte motivation et à l'énorme sens de l'État de tous ceux qui ont défendu la cause de la lutte contre la corruption, en général, et le recouvrement d'avoirs, en particulier.

Avec plus de ressources, a-t-il souligné, on peut faire davantage, car c'est la seule voie qui garantit le succès de cette lutte. Cependant, le procureur général a reconnu qu'il reste encore beaucoup à faire.

En ce sens, a-t-il ajouté, « fournir des ressources aux organismes qui interviennent dans l'administration de la Justice reste pour nous une nécessité, conformément aux directives internationales et, comme d'autres systèmes juridiques, créer des mécanismes autonomes de soutien matériel et financier aux organismes qui concrétiser directement la lutte contre la corruption et opérer le recouvrement des avoirs ».

Selon le procureur, mettre des ressources financières et des équipements au service de la Justice ne doit pas être considéré comme une dépense, mais perçu comme un investissement nécessaire pour consolider l'État de droit.

« La Justice angolaise est chargée de l'ardue mission d'assurer la stabilité du système socio-économique, indépendamment de tout phénomène social et/ou politique, interne ou international, et le Bureau du Procureur général de la République est chargé de sauvegarder l'État de droit à travers des mesures de contrôle permanent et intégral de la légalité», a-t-il déclaré.

Résultats de la lutte contre la corruption

Les données du Bureau du Procureur général, dans le cadre du Plan stratégique de prévention et de lutte contre la corruption, en vigueur de 2018 à 2022, font état du déclenchement de 2 521 affaires pénales, dont 464 ont été portées devant les tribunaux, ce qui a abouti à 20 condamnations.

Selon les résultats, dans le cadre de ces processus, les autorités ont saisi 25. 046.341.787, 32 Kz (vingt-cinq milliards quarante-six millions trois cent quarante et un mille sept cent quatre-vingt-sept kwanzas et trente-deux) et 14 088 102,00 Usd (quatorze millions huit cent quatre-vingt-huit mille cent deux dollars), ainsi que 800 000 000,00 euros (huit cents millions d'euros).

En ce qui concerne le recouvrement d'avoirs, au cours de cette même période, l'État angolais, à travers le Service National de Recouvrement d'Actifs du PGR, a récupéré, en espèces, en biens immobiliers et en biens meubles, une valeur globale de 5.329.007.842,83 (cinq mille millions trois cent vingt-neuf millions, sept mille huit cent quarante-deux dollars et quatre-vingt-deux).

Toujours dans ce domaine, divers avoirs ont été saisis, en Angola et à l'étranger, d'une valeur de 12.930.788.169,01 (douze milliards neuf cent trente millions sept cent quatre-vingt-huit mille cent soixante-neuf dollars, un).

