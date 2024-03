Angola: La nouvelle DPA rapprochera la population des centres de décision

Lobito — La nouvelle division politique et administrative (DPA) de l'Angola, en plus de réduire les distances entre les localités, facilitera le contact entre la population et les centres de décision, ont affirmé vendredi certains experts.

Cette position a été exprimée à l'ANGOP, concernant l'approbation par le Parlement angolais, en général, du projet de loi qui crée deux provinces supplémentaires et 161 nouvelles municipalités.

Selon le juriste Daniel Vicente, avec l'augmentation de 20 provinces, 325 municipalités et 375 communes, les services seront plus proches des populations et estime que ces districts généreront davantage de revenus.

Daniel Vicente estime que l'État doit commencer à créer les conditions pour que les nouvelles municipalités puissent fonctionner correctement.

"Nous devons regarder qui bénéficiera de la nouvelle DPA et non ce que l'État dépensera pour la construction de nouvelles infrastructures ou le paiement des salaires des fonctionnaires", a-t-il prévenu.

"Si nous regardons d'autres réalités, nous pouvons voir que l'activité administrative se développe mieux parce que les espaces territoriaux sont réduits, les gens sont proches et la résolution des problèmes devient plus fluide", a-t-il déclaré.

Pour lui, la décision de l'Exécutif est correcte, dans la mesure où la nouvelle DPA créera les conditions pour que les autorités locales puissent être mises en oeuvre ultérieurement, comme l'exige l'opposition.

"Les autorités locales ont comme élément fonctionnel les relations de voisinage, donc il ne sera pas possible de les mettre en oeuvre maintenant, compte tenu de l'existence de localités distantes de plusieurs kilomètres", a-t-il déclaré, faisant allusion aux provinces de Moxico et Cuando Cubango.

D'autre part, l'économiste Henrique Pascoal affirme que "dans un contexte comme celui de l'Angola, avec des défis dans les finances publiques, des problèmes de coordination et des asymétries régionales, la priorité doit être, outre les changements dans la division politique et administrative, la stabilité économique".

Pour lui, sa mise en oeuvre doit être soigneusement planifiée, en tenant compte de la capacité financière du pays, pour faire face aux coûts supplémentaires et assurer une gestion efficace des ressources.

"Maintenant que la décision a été approuvée, il est important de la respecter, mais nous devons aussi être conscients que les bonnes intentions ne suffisent pas à garantir la stabilité", a-t-il prévenu.

"Lors de la construction d'une maison, l'essentiel est de poser des fondations solides pour résister aux défis futurs", a préconisé l'économiste.

La nouvelle Division Politique Administrative prévoit la division de la province de Moxico en deux, à savoir Moxico et Kassai Zambeze, également pour Cuando Cubango, qui deviendra Cuando et Cubango.

La proposition, qui a commencé à être discutée mercredi (28.02), dans un débat très animé, avec près de 40 interventions, a été approuvée jeudi avec 101 voix pour (du MPLA et du PRS et FNLA mixtes), 79 voix contre (UNITA) et deux abstentions (du PHA).