Congo-Kinshasa: L'épidémie de choléra « est en voie d'être contrôlée » dans la Haut-Katanga, selon le ministre de la Santé

L'épidémie de choléra est en passe d'être vaincue dans la province du Haut-Katanga, a affirmé vendredi 1er mars le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi Bulanda. Ce dernier était reçu par le bureau provisoire de l'assemblée provinciale du Haut-Katanga qui voulait avoir des précisions sur cette épidémie qui a déjà causé une centaine des morts dans la province.

« Le gouvernement provincial a pris des mesures, apporté des réponses immédiates. Nous avons donné des intrants et d'autres sont en stocks pour riposter à toute nouvelle flambée. Et nous avons payé les frais de mission et primes d'encouragement aux prestataires des centres de traitement de choléra. Ce qui nous a permis de contrôler vite l'épidémie de choléra », a expliqué Joseph Sambi Bulanda.

Le Haut-Katanga a enregistré un cumul de 1.697 cas avec 117 décès.

« Au centre de traitement de Mura il y a 0 cas aujourd'hui. A Likasi nous avons 4 cas. A Kasumbalesa 13 cas. Au centre de traitement de la Kenya 23 cas et à Kisanga 13 cas, pour dire que l'épidémie est en voie d'être contrôlée totalement et que le pire n'est plus à attendre », a ajouté Joseph Sambi Bulanda.