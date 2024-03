Maroc: Laâyoune-Sakia El Hamra - Plus de 10.700 interventions de la Protection civile en 2023

Laâyoune — Un total de 10.707 interventions ont été effectuées en 2023 par les éléments de la Protection civile dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, selon des statistiques rendues publiques à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la Protection civile, sous le thème "Les technologies innovantes au service de la Protection Civile".

Selon ces données présentées lors des journées portes ouvertes du Commandement régional de la Protection civile, marquées par la présence du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, du commandant régional de la Protection civile, Abdelkader Bouzidi, de responsables civiles et militaires et d'acteurs de la société civile, ces interventions se rapportent notamment à 7.474 opérations de sauvetages, 1.140 accidents de circulation et 205 extinction d'incendies, ainsi que 1.281 interventions diverses.

Les services de la Protection civile ont également enregistré au cours de l'année dernière quelque 1.140 accidents de la route, dont 780 à Laâyoune, 193 à Boujdour, 121 à Es-Semara et 46 à Tarfaya.

Quelque 139 interventions ont été effectuées par les services de la Protection civile au niveau des plages de la région dans le cadre de la saison balnéaire 2023, dont 122 à Laâyoune, 9 à Boujdour et 8 à Tarfaya.

%

La première journée a été marquée par l'exposition des équipements utilisés lors des différentes opérations d'extinction de feux et dans les situations d'urgence et par des actions de sensibilisation au profit des élèves des établissements éducatifs aux risques liés aux catastrophes et aux accidents de la route.

A cette occasion, les services de la Protection civile ont présenté des démonstrations d'interventions de secours, de sauvetage et d'extinction de feux, d'ateliers de secourisme, ainsi que la logistique et des équipements utilisés lors de situation d'urgence.

Cette manifestation a été aussi l'occasion pour les élèves des établissements scolaires de s'informer du travail et des types d'interventions de secours menées par les éléments de la protection civile, et d'être sensibilisés à certains dangers et accidents, ainsi que les moyens de les éviter.

Célébrée le 1er mars de chaque année, la Journée mondiale de la Protection civile, constitue une opportunité de promouvoir l'importance de la Protection civile et une occasion de communiquer avec le public.