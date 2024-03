Tunisie: Appel du parlement tunisien a ses homologues du monde entier - Une action immédiate pour assurer une protection internationale des Palestiniens

La présidence du parlement a exhorté les Assemblées du monde à dénoncer les tentatives de certaines parties influentes qui manoeuvrent pour faire passer sous silence les crimes récurrents dont est victime la population civile palestinienne, et à oeuvrer à poursuivre en justice leurs auteurs.

La présidence de l'Assemblée des représentants du peuple a condamné le massacre de la rue Al-Rashid survenu jeudi dans la bande de Gaza, entraînant plus de 100 morts et des centaines de blessés qui attendaient l'arrivée des camions d'aides humanitaires.

Dans une déclaration publiée hier, la présidence du parlement s'est dite extrêmement préoccupée par le massacre méthodique des forces d'occupation sionistes au vu et au su du monde.

La présidence appelle tous les parlements ainsi que les conseils parlementaires, régionaux et internationaux, à condamner cette dérive qualifiée de «grave et barbare», ainsi que le mépris de l'entité sioniste envers la vie des civils, et son indifférence vis-à-vis de tous les appels à un cessez-le-feu immédiat.

La présidence du parlement a exhorté les Assemblées du monde à dénoncer les tentatives de certaines parties influentes qui manoeuvrent pour faire passer sous silence les crimes récurrents dont est victime la population civile palestinienne, et à oeuvrer à poursuivre en justice leurs auteurs. Elle a appelé les parlements du monde à engager une action immédiate pour assurer la protection internationale du peuple palestinien.

Selon les autorités sanitaires à Gaza, le bilan du massacre commis par les forces d'occupation israéliennes, jeudi à l'aube, dans la rue Al-Rashid, à l'ouest de la ville de Gaza, s'élève à plus de 112 martyrs et plus de 760 blessés.