Afrique: GECF -Lla 'Déclaration d'Alger' sanctionnant la réunion ministérielle soumise au Sommet

ALGER — Les travaux de la réunion ministérielle extraordinaire préparatoire du sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), réunissant les ministres de l'Energie des pays membres et pays observateurs, se sont achevés vendredi à Alger (Centre International des Conférences "Abdellatif Rahal"-CIC), en élaborant la version finale de la "Déclaration d'Alger" et des résolutions y afférentes, qui seront soumises à l'approbation du sommet prévu samedi, sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors de son allocution d'ouverture de cette réunion, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a assuré que l'Algérie, conformément aux orientations du président de la République, "ne ménagera aucun effort pour assurer la réussite" de ce 7e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du GECF.

Il a indiqué que le sommet permettra aux dirigeants des pays membres du GECF "de discuter des principales questions liées à la coopération dans le domaine du développement et de renforcer le rôle du gaz naturel dans la réalisation de la prospérité dans nos pays et de la sécurité énergétique dans le monde".

Pour sa part, le secrétaire général du GECF, Mohamed Hamel, a annoncé que l'approbation à l'unanimité de la demande d'adhésion du Sénégal au GECF, lors de la réunion ministérielle extraordinaire, précisant que l'adhésion du Sénégal sera officialisée le mois d'avril.

Lors de la réunion ministérielle extraordinaire du GECF, les membres du forum ont plaidé en faveur d'une "vision commune" pour une transition énergétique fluide et équitable à travers la valorisation du gaz naturel.

Les ministres présents à cette réunion ont mis en avant, dans leurs interventions, la place du gaz comme ressource vitale et durable à même de jouer un rôle crucial dans la transition énergétique face à la préoccupation environnementale.

Une cérémonie dédiée à la remise de prix a été organisée au CIC, à l'issue des travaux de cette réunion, durant laquelle Sonatrach s'est vu décerner le prix du mérite du Forum, en reconnaissance à sa "contribution active" au développement de l'industrie du gaz naturel.

Une autre distinction a été décernée à Ali Hached, ancien cadre de Sonatrach et du ministère de l'Energie et des Mines, pour sa contribution aux activités du Forum et son engagement au service du développement de l'industrie du gaz naturel.

M. Arkab a affirmé dans une conférence de presse organisée à l'issue de cette cérémonie, que la réunion interministérielle a été "très fructueuse" et "empreinte de dialogue et de coopération".

-- Le président de la République reçoit les invités de l'Algérie --

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a commencé à accueillir, vendredi, à l'aéroport international Houari-Boumediene, ses homologues qui prendront part au Sommet d'Alger.

Le président irakien, Abdellatif Djamel Rachid, était le premier à être accueilli, aujourd'hui, par le président de la République, suivi par le chef d'Etat mauritanien, Mohamed Ould El-Ghazaouani.

Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes Al-Menfi, est arrivé, pour sa part, en fin d'après midi, au même titre que le président tunisien, Kais Saied et du président sénégalais, Macky Sall.

Les travaux du Forum se sont poursuivis, vendredi après-midi, avec la tenue de réunions et rencontres bilatérales, et la signature de deux Mémorandum d'entente (MoU) entre Sonatrach et l'entreprise vénézuélienne PDVSA.

A noter que le GECF compte 12 membres permanents (Algérie, Bolivie, Egypte, Guinée Equatoriale, Iran, Libye, Nigeria, Qatar, Russie, Trinité-et-Tobago, Emirats arabes unis, Venezuela) et 7 membres observateurs (Angola, Azerbaïdjan, Irak, Malaisie, Mauritanie, Mozambique, Pérou), en attendant l'officialisation de l'adhésion du Sénégal en avril prochain.

Le Forum est une organisation intergouvernementale représentant les principaux pays exportateurs de gaz au monde, soit 70% des réserves mondiales prouvées de gaz, plus de 40% de la production commercialisée, 47% des exportations par gazoduc et plus de la moitié des exportations de GNL dans le monde.