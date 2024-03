Algérie: GECF - Le rôle de l'Algérie dans la stabilité des marchés de l'énergie souligné

ALGER — Le Secrétaire général (SG) de l'Organisation des pays exportateurs de Pétrole (OPEP), Haitham Al Ghais a mis en avant, vendredi à Alger, l'importance de l'Algérie en tant qu'acteur principal sur les marchés de l'énergie ainsi que son rôle dans leur stabilité.

Dans une déclaration à la presse, au terme de sa rencontre avec le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, en marge de la Réunion ministérielle préparatoire du Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du GECF, au Centre international des conférences (CIC), M. Al Ghais a estimé que " l'Algérie qui est un membre efficace et influent dans l'Organisation OPEP, joue encore une fois un rôle pivot sur les marchés de l'énergie, à travers son accueil du Sommet du GECF".

Après avoir rappelé la réunion d'Alger de l'OPEP ayant été sanctionnée par l'accord de coopération historique entre les producteurs de l'OPEP et de l'OPEP+ (en 2016), ce qui a contribué à l'équilibre et à la stabilité du marché de pétrole, M. Al Ghais a indiqué que "le Sommet d'Alger du GECF qui se tient aujourd'hui, est un Sommet réussi et constructif".

Concernant sa rencontre avec M. Arkab, le SG de l'OPEP a indiqué: "nous nous sommes entretenus sur la situation des marchés du pétrole et de l'énergie de façon générale, d'autant que le pétrole et le gaz représentent 60% du mix énergétique mondial et ont un rôle important et un grand impact sur l'économie mondiale, d'où la nécessité d'une concertation continue à même d'assurer la stabilité des marchés du pétrole".