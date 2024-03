Congo-Brazzaville: Cinéma - Le film 'Dune 2' de Denis Villeneuve projeté à Canal Olympia

En présence de nombreux cinéphiles, le film "Dune 2", réalisé par Denis Villeneuve, a été projeté le 1er mars à Canal Olympia Mpita, dans le 1er arrondissement de Pointe-Noire, Emery-Patrice-Lumumba.

La projection du film a tenu en haleine pendant 2 h 46 min les amoureux du cinéma. Entre drame et science-fiction, « Dune 2 » emporte le public dans une aventure spectaculaire où se mêlent à merveille émotion, suspense, tragédie, drame sur fond d'un déploiement d'effets visuels et spéciaux captivants au milieu d'un univers désertique et hostile.

La trame

Les habitants autochtones de la planète désertique Arrakis, les Fremen, mènent une résistance acharnée contre l'occupation d'oppresseurs conquérants suréquipés et bardés de technologies meurtrières qui ravagent leurs habitations, suivie d'un déferlement incessant de bombes et autres explosifs à destruction massive. Se ralliant à Chani et aux Fremen, Paul Atreides prépare une revanche contre ceux qui ont détruit sa famille. Alors qu'il doit faire face à un choix entre l'amour de sa vie et le destin de la galaxie, il devra néanmoins tout faire pour empêcher un terrible futur que lui seul peut prédire. Signalons que la sortie de « Dune 2 » est sans conteste l'un des événements majeurs de l'année cinématographique qui commence tant pat l'attente générée que par l'intérêt suscité à la projection.