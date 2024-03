Congo-Brazzaville: Zones économiques spéciales - Les industriels invités à rejoindre les sites

L'équipe de la direction générale de la diversification économique a entamé, le 1er mars à Brazzaville, la sensibilisation des industriels par la société ITE qui produit de l'eau minérale Vival et du pop-corn chips. En s'installant dans les Zones économiques spéciales (ZES), ces entreprises pourront bénéficier des avantages fiscaux.

L'équipe conduite par le directeur général de la diversification économique, Servais Packa, a visité les installations de l'entreprise et son potentiel productif. L'objectif de la descente est d'encourager les dirigeants de cette société de droit congolais à poursuivre leurs activités et à les étendre dans les ZES. Elle s'inscrit dans le cadre de la concertation entre les acteurs économiques, les pouvoirs publics, les entreprises privées et publiques.

« L'Etat pourrait accompagner ce genre d'industrie, la société ITE qui favorise la création d'emplois. En ce qui concerne les dispositions fiscales, nous allons profiter de cette descente pour dire à ITE qu'en dehors de cet environnement, il y a un environnement attractif qu'est la ZES de Brazzaville. Nous lançons un appel à la société ITE et aux autres industriels de pouvoir s'installer dans les ZES où les conditions d'affaires sont les plus attractives », a déclaré Servais Packa.

Conformément au décret 528- 2021 du 14 décembre 2021 portant attributions et organisation de la direction générale de la diversification économique, cette structure étatique a pour mission d'encourager et de promouvoir la valorisation des ressources naturelles par leur transformation locale, de procéder à la vulgarisation de la diversification économique auprès des acteurs économiques et la société civile, de participer au renforcement de la diversification économique dans les secteurs tels que l'agriculture, le tourisme et l'industrie.

La direction générale de la diversification économique, sous tutelle du ministère en charge des ZES, projette d'effectuer d'autres descentes, notamment sur le site de la société forestière CIB, dans le département de la Sangha.