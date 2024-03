Congo-Brazzaville: Contrôle d'Etat - Lancement des bases du cadre légal

Le ministre du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de Lutte contre les antivaleurs, Jean Rosaire Ibara, a présidé, le 1er mars à Pointe-Noire, une conférence-débat sur le thème « Pratique anti-déontologique dans l'administration publique : approche pédagogique de prévention et d'éradication dans le département de Pointe-Noire ». Une grande première avec les directeurs des entreprises publiques, des directeurs départementaux des administrations publiques et autres cadres en service dans le département.

La rencontre a permis à Jean Rosaire Ibara de jeter les bases du cadre légal de son ministère et ses attributions afin de favoriser l'opérationnalisation de la politique nationale de lutte contre les antivaleurs et l'organisation efficace de riposte contre les actes d'antivaleur qui gangrènent la société congolaise.

Créé en 2021 par le président de la République dans son souci d'amener l'ensemble des acteurs étatiques et non étatiques à une prise de conscience mais aussi à la promotion des valeurs éthiques, ce ministère est chargé de contrôler la gestion des organes de l'Etat sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger; de veiller à la bonne qualité du service public produit et livrer aux usagers et de promouvoir la lutte contre les comportements déviants dans la société congolaise, a indiqué le ministre Jean Rosaire Ibara, insistant que les autorités publiques sont les plus attendues sur cette problématique.

« La responsabilité de toutes et de tous doit être fermement engagé pour répondre promptement et durablement à la volonté pressante exprimée du président de la République, chef de l'Etat, de changer nos comportements et nos habitudes à tous les niveaux dans le respect des principes dignes, d'intégrité, de probité, de neutralité, de cessation ou prévention des situations des conflits d'intérêt, l'obéissance hiérarchique ... », a-t-il laissé entendre.

D'après le ministre, l'ensemble de ces règles et de ces devoirs ainsi que la conduite de ceux qui les exercent devient le fondement de la confiance entre les citoyens et leurs administrations mais aussi un instrument privilégié de façonnement. Il a ensuite interpellé chaque responsable de service à intérioriser ces règles afin d'améliorer la qualité de service par les administrations.

Deux sous-thèmes ont fait l'objet des échanges. Le premier a permis à Reich Tsoumou, conseiller au Contrôle d'Etat, de présenter le ministère du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et la Lutte contre les antivaleurs. Le second, "La pratique anti-déontologique dans l'administration publique: approche pédagogique de prévention et d'éradication", a été développé par le conseiller à la Lutte contre les antivaleurs, Justin Imboua. « Nous sommes venus divulguer les textes et faire leur promotion. Les sanctions viendront après parce qu'il faut d'abord montrer qu'est-ce-que la faute. Le travailleur de l'Etat doit savoir que le retard au travail c'est une faute, déplacer un matériel de travail pour sa maison sans autorisation, c'est une faute et un travail non accompli jusqu'au bout, c'est une autre », a précisé le conseiller. Il a souligné que l'Etat n'avait pas un organe de contrôle de l'action du gouvernement et de qualité de service public.

Plusieurs participants, dans leurs prise de parole, ont félicité le ministre pour les informations mises à leur disposition, notamment le cadre légal du ministère et les attributions. Ils ont souhaité s'en approprier pour améliorer la qualité de service à offrir aux usagers. « Nous voulons avoir les textes dans nos bureaux pour informer nos agents à les faire respecter afin d'éviter les sanctions », a dit l'un des responsables départementaux.

A l'issue des échanges, le ministre Jean Rosaire Ibara a remercié les participants et les a assurés que cette rencontre n'est pas le dernière. Il a promis de revenir à Pointe-Noire sous-peu pour une sensibilisation aux textes dans les secteurs de la santé et de l'enseignement.

Soulignons que le ministère du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs étant un ministère stratégique, une filière sur le contrôle d'Etat a été créée à l'École nationale d'administration et de magistrature pour la formation des cadres.