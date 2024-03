Congo-Brazzaville: Vie des partis - L'OFC-Brazzaville appelée à la mobilisation générale

La présidente du secrétariat exécutif fédéral de l'Organisation des femmes du Congo (OFC) Brazzaville, Charlotte Opimbat, a invité le 1er mars les femmes du Parti congolais du travail (PCT) à une grande mobilisation lors des activités qui pointent à l'horizon, notamment la célébration de la fête de la femme à Kinkala et à Brazzaville.

Charlotte Opimbat s'exprimait lors de la réunion de prise de contact et d'orientation entre le secrétariat exécutif, la commission de contrôle et d'évaluation de l'OFC-Brazzaville et les comités des neuf arrondissements de la capitale. La rencontre qui s'est déroulée en présence du président fédéral du PCT-Brazzaville, Faustin Elenga, a permis de présenter succinctement les membres des bureaux des comités d'arrondissement, les préparatifs de la journée du 8 mars à Kinkala, des rencontres avec les bureaux des sections de Brazzaville. A cela s'ajoutent les préparatifs de la cérémonie de pose de la première pierre de la construction de la Tour CNSS à Brazzaville.

A cet effet, la présidente du secrétariat exécutif OCF-Brazzaville et le président fédéral du PCT-Brazzaville ont donné des consignes et des orientations claires quant à l'observance des instructions et consignes hiérarchiques. Selon Charlotte Opimbat, Brazzaville doit imprimer le rythme. En effet, placée sur le thème international « Investir en faveur en faveur des femmes : accélérer le rythme », la Journée internationale des droits de la femme sera célébrée au Congo sur le thème « Intensifier l'autonomisation des femmes en vue de l'égalité des sexes ».

Ces activités serviront, à en croire les responsables de l'OFC et du PCT-Brazzaville, de test quant à la capacité de mobilisation des nouvelles instances de base, intermédiaires et supérieures mises récemment en place. Ainsi, Faustin Elenga et Charlotte Opimbat ont affirmé que la fédération jouera sa partition lors de ces grands rendez-vous républicains qui approchent. « En ce qui concerne le 8 mars prochain à Brazzaville, on va sentir que l'OFC est débout. Elle sera aussi présente dans le Pool pour cette journée. Et, nous sommes en train de le préparer », a précisé Charlotte Opimbat.

Cette réunion de prise de contact entrevoit des lendemains meilleurs pour la bonne marche des nouvelles instances de Brazzaville, ont estimé les organisateurs de l'activité. « Les femmes sont engagées, elles sont mobilisées. Elles répondent massivement à notre appel. Elles veulent se mettre toutes au travail. Ce qui nous encourage beaucoup. Nous avons rappelé les missions qui les attendent. Après les présidents des comités d'arrondissement aujourd'hui, nous nous préparons à rencontrer prochainement les membres des sections pour boucler avec la série de prise de contact », a conclu la présidente du secrétariat exécutif de l'OFC-Brazzaville.