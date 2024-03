Congo-Brazzaville: Partenariat - : La CCIAM et le Sepcim-aemec désormais liés

La Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers (CCIAM) et le Secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales ( Sepcim-Aemec) ont signé, le 1er mars à Pointe-Noire, un protocole d'accord visant à favoriser l'appropriation par le secteur privé des enjeux en mer et dans les eaux continentales; à participer et contribuer à l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales.

L'accord a été paraphé par le secrétaire permanent du comité intreministeriel de l'Aemec, Éric Olivier Sébastien Dibas-franck, et le président de la CCIAM de Pointe-Noire, Sylvestre Didier Mavouenzela. Ce partenariat engage les deux parties à mener, au profit du secteur privé, des actions conjointes de sensibilisation aux réalités de l'écosystème des acteurs de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales; inventorier les problématiques auxquelles font face les acteurs économiques des secteurs maritime, fluvial, lacustre et portuaire dans le cadre de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales; rechercher ensemble les options de financement nécessaire pour le montage et la réalisation des projets émanant des rencontres entre le secteur privé et le secteur public du domaine maritime, fluvial, lacustre et portuaire.

A travers cet accord, le Secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales s'oblige à associer le secteur privé par le biais de la Chambre consulaire à toute réflexion tendant à l'amélioration du cadre règlementaire propice à la libération des énergies dans le secteur maritime, fluvial, lacustre et portuaire; à mettre en oeuvre les plans d'action des rencontres; à impliquer autant que possible la chambre de commerce aux activités de sensibilisation et de promotion de l'action en mer et dans les eaux continentales.

De son côté, la CCIAM s'engage à appuyer le Sepcim-Aemec dans la vulgarisation de ses missions et de son action en relayant sa communication; à travailler l'adhésion du secteur privé aux projets et autres démarches que le Sepcim-Aemec aura à mettre en oeuvre; à s'impliquer autant que possible dans les actions de sensibilisation et de promotion de l'Aemec.

Signalons que le Sepcim-Aemec a pour missions, entre autres, de veiller à la protection des intérêts nationaux et stratégiques dans le domaine maritime, fluvial et lagunaire; et traiter des problématiques de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales. Quant à la CCIAM, son action consiste à informer ses adhérents sur les dynamiques économiques, la réglementation et leur évolution, les problématiques importantes, à servir d'interface entre le secteur privé et les pouvoirs publics et à donner aux pouvoirs publics les avis et renseignements qui lui sont demandés sur les questions commerciales, industrielles, agropastorales, fiscales, de main-d'oeuvre et de formation professionnelle.