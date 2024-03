Afrique Australe: L'Angola participe au 3e Forum diplomatique d'Antalya

Luanda — L'Angola participe depuis vendredi, à Antalya (Turquie), au 3e Forum diplomatique, qui débat de sujets importants, avec un accent sur la paix mondiale.

Selon un communiqué parvenu à l'Angop, l'ambassadeur José Patrício représente l'Angola à l'événement qui se déroule sous le thème : "Promouvoir la diplomatie en temps de crise".

Des sujets tels que le terrorisme, l'immigration illégale, le racisme, la xénophobie et l'islamophobie, l'influence des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle sur la diplomatie, le changement climatique et le rôle de la jeunesse dans la paix mondiale seront débattus lors de cette réunion de deux jours.

L'ambassadeur d'Angola en Turquie, José Patrício, a estimé, en marge de la réunion, que l'agenda riche et complet du forum suscitait de larges débats et réflexions sur les sujets d'actualité les plus variés.

Il a ajouté que le monde est confronté à des défis, des menaces et des transitions majeurs qui exigent que les décideurs fassent preuve d'audace, de fermeté et de sagesse dans la refonte du nouveau paradigme de géopolitique et de stratégies de durabilité pour la planète.

Dans son discours inaugural, le président turc Recep Tayyip Erdogan a souligné que les inégalités de revenus dans les pays augmentaient de façon exponentielle et que les guerres devenaient de plus en plus sanglantes.

La réunion, qui s'achève samedi, rassemble environ quatre mille personnes, dont diverses personnalités, hommes d'État, ministres des Affaires étrangères, diplomates et hommes d'affaires.