Angola: Le Conseil économique et social approuve des stratégies pour la culture du riz et du café

Luanda — L'analyse et l'approbation de la proposition d'actions concrètes sur la "Culture du riz et du café", en Angola, a été l'un des points forts de la première réunion plénière du Conseil Économique et Social (CES), tenue cette année (2024), vendredi, à Luanda.

Sous la direction du ministre d'État chargé de la Coordination Économique, José de Lima Massano, les membres du CES, l'organe consultatif du Président de la République, ont également analysé et approuvé la proposition sur « l'élimination des barrières et l'accélération du commerce entre l'Angola et les autres pays de la SADC ».

Dans le domaine social, le conseil a également donné son "feu vert" aux actions stratégiques dans le domaine "Environnement - zones de conservation environnementale", en plus d'analyser d'autres documents liés à la situation macroéconomique, commerciale et sociale du pays.

Selon le communiqué du Secrétariat exécutif du CES, auquel l'Angop a eu accès, les dossiers analysés et approuvés, avec des amendements, lors de cette réunion seront envoyés au Chef de l'État, dans le but de prendre les meilleures décisions pour le bien-être des citoyens et assurer la stabilité du pays dans le contexte continental et mondial.

Concernant la réunion du conseil, le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, a souligné la nécessité de tirer davantage parti des forces et des atouts issues de la réunion susmentionnée, ainsi que de renforcer la proximité entre l'Exécutif et les agents qui traitent des questions économiques quotidiennes, selon le communiqué final du CES.

Le Conseil économique et social est un organe collégial consultatif du Président de la République, composé de 45 membres, choisis parmi des experts reconnus dans les domaines des sciences économiques et sociales, ainsi que des hommes d'affaires et des dirigeants aux qualités reconnues, qui serviront un mandat de deux ans, ayant pour objectif de contribuer à l'amélioration des politiques macroéconomiques, commerciales et sociales élaborées par l'Exécutif angolais.