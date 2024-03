Angola: La Cour suprême plaide pour une action plus rapide et plus équitable dans l'activité judiciaire

Luanda — Le président de la Cour Suprême, Joel Leonardo, a défendu vendredi, à Luanda, une plus grande rapidité et une action plus juste des tribunaux et que celles-ci produisent un impact positif et concret sur la vie des citoyens.

Le vénérable juge, qui intervenait lors de la cérémonie d'ouverture officielle de l'Année judiciaire 2024, a souligné la nécessité de promouvoir l'accès à une justice concrètement matérielle et égalitaire, toujours guidée par le respect de la dignité de la personne humaine.

Dans son discours, Joël Leonardo, qui est aussi président du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, a évoqué le devoir de tous les tribunaux de l'Angola d'accélérer le traitement des dossiers liés au trafic de carburant, de diamants et d'autres ressources naturelles, ainsi que ceux liés au vandalisme.

Selon Joel Leonardo, ce sont des procès qui doivent être médiatisés, dans le cadre d'une prévention positive générale.

Par ailleurs, il a évoqué certaines des principales réalisations du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, au cours de la dernière année judiciaire, et a reconnu les défis qui restent à relever, ajoutant que la Cour Suprême est consciente de la nécessité permanente de surmonter des situations moins bonnes, c'est pourquoi elle multiplie les formations pour préserver l'essence du juge.

%

Selon lui, une étape importante dans l'activité du Conseil Supérieur de la Magistrature a été l'entrée en fonction, en mai 2023, du «juge de garantie», ce qui, à son avis, représente un pas de géant vers la distribution transparente d'une justice plus neutre et équilibrée, adaptée aux États démocratiques et de droit modernes.

L'année dernière, 176 juges de garantie ont été lancés, et il existe actuellement 359 juges de garantie dans le pays, avec plus de 15 000 dossiers déjà traités depuis l'entrée en fonction de ces spécialistes.

Il a également mentionné qu'au cours de l'année judiciaire qui vient de s'achever, la mission de rapprocher les tribunaux toujours plus des citoyens s'est poursuivie, en mettant ouvrant les tribunaux de district de Kilengues, Camacupa, Nzeto, Icolo et Bengo, Cazenga et Viana.

D'autre part, il a souligné que le pouvoir judiciaire n'ignore pas les grands investissements qui façonnent les activités liées au Corridor de Lobito, une région dans laquelle la circulation des personnes et des marchandises augmentera le volume des affaires et, évidemment, le niveau des litiges vont augmenter.

Année judiciaire 2024

Ouverte ce vendredi par le Président de la République, João Lourenço, sous le thème « Pour la réalisation de l'autonomie financière et la modernisation de l'activité judiciaire », l'année judiciaire s'étend du premier mars au 21 décembre de chaque année civile.

La cérémonie d'ouverture officielle de l'année judiciaire a également été marquée par les discours du procureur général de la République, Hélder Pitta Groz, et le bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'Angola (OAA), José Domingos, qui ont abordé, entre autres, les questions liées au renforcement et à la modernisation des institutions de justice, l'amélioration des conditions de travail et sociales de la classe.

Selon Pitta Groz, l'autonomie financière et la modernisation de l'activité judiciaire, reflétées dans le mot d'ordre de l'année judiciaire désormais ouverte, sont des conditions impératives pour le succès de la mission des organes judiciaires.

Il a ajouté que l'autonomie financière présuppose une capacité de gestion, ce qui signifie que les organismes impliqués dans l'administration de la justice doivent être structurés de manière à accomplir cette tâche "non judiciaire".

Pour le procureur, moderniser l'activité judiciaire signifie l'ajuster aux exigences sociales actuelles, ce qui suppose, dès le départ, d'assurer une action harmonieuse des instances judiciaires, afin de parvenir à la pleine réalisation de la justice.

« Le strict respect des différents rôles que la loi confère aux autorités judiciaires qui interviennent dans le processus pénal est une condition incontournable pour atteindre son objectif ultime », a-t-il souligné.

Cependant, le président de l'OAA, José Domingos, a déclaré que le renforcement des institutions est la seule manière de construire la nation, et a appelé à l'implication et aux efforts de tous dans ce sens.

Il a considéré comme essentielle la mise en place d'un système judiciaire de plus en plus indépendant et efficace, ainsi que l'amélioration de la formation continue du personnel et d'une rémunération décente.

José Domingos a également souligné la création d'une commission pour la réforme, mettant en oeuvre un modèle de présidence tournante au niveau des tribunaux.

La cérémonie s'est déroulée en présence, entre autres, des assistants du pouvoir exécutif, des magistrats judiciaires et du ministère public, ainsi que des dirigeants des partis politiques.