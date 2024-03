Ile Maurice: Confection des «kanwars» - Quand les aînés cèdent la place aux jeunes

Maha Shivratree est l'une des célébrations les plus importantes du calendrier hindou, où les dévots rendent grâce au dieu Shiva. Selon la mythologie, le dieu Shiva avait avalé du poison pour sauver l'humanité, et en reconnaissance, les dévots se rendent au Ganga Talao, à Grand-Bassin, pour récupérer l'eau sacrée afin d'atténuer ses souffrances. Bon nombre d'entre eux portent le kanwar en signe de dévotion et de sacrifice.

Depuis plusieurs années, le groupe socioculturel d'Ecroignard fabrique de petits kanwars et il est réputé pour sa discipline lors des processions en file indienne. Cette année, en plus de leur innovation avec les petits kanwars, le groupe a confié davantage de responsabilités aux jeunes pour assurer la relève. Les petits kanwars prendront la forme du dieu Shiva, avec une représentation de son arc et ses flèches.

«Nos jeunes doivent être prêts à assumer des responsabilités et il est de notre devoir de leur enseigner la discipline et nos traditions», souligne le secrétaire Mayoor Sobron. C'est l'objectif que se sont fixé les membres du groupe socioculturel d'Ecroignard cette année. «Nous avons 15 jeunes dans notre groupe et nous les avons inclus dans nos réunions pour qu'ils puissent partager leurs idées ou suggestions. Leur âge varie de dix à 16 ans. Nous voulons qu'ils comprennent le travail derrière la construction des petits kanwars et qu'ils soient également conscients du planning pour la fête de Maha Shivratree. Ce sont nos jeunes qui prendront le relais dans les années à venir, et nous voulons qu'ils soient prêts pour ces responsabilités.»

(Les petits suivent les différentes étapes de la construction des «kanwars».)

Selon Kheshini Fokeerchand, 16 ans, les aînés leur ont confié une grande responsabilité et les jeunes font de leur mieux pour y répondre. «Maha Shivratree est une grande nuit de prières dédiée à Shiva. Au groupe socioculturel d'Ecroignard, nous partons deux jours avant la fête pour Grand-Bassin en bus pour récupérer l'eau sacrée, puis nous revenons à pied. Cette année, nous partirons le 6 mars vers 7 h du matin, et nous serons environ 120 personnes. Vers 13 h, nous reprendrons la route vers Ecroignard, et dans la soirée, nous nous reposerons chez la famille Chemen. Le 7 mars, nous devons être à Ecroignard avant 14 h.»

«Ma responsabilité cette année était de tenir un compte des dépenses engagées pendant la préparation. Lors des réunions, je prenais des notes sur nos discussions, et ensuite j'avais la responsabilité de transmettre les informations aux membres absents. Je suis très heureux cette année car nous nous sentons plus impliqués dans les préparatifs et les décisions prises. Nos aînés nous expliquent les démarches à suivre pendant les préparatifs et la construction des kanwars, tout en veillant à la sécurité», souligne Kheshini Fokeerchand. Tesheel Hurloll, 12 ans, explique qu'un mois avant la fête de Maha Shivratree, tous les membres, jeunes compris, se sont réunis pour décider du modèle de kanwar de cette année, avec l'approbation des grands-parents.

Cette année, le concept est un petit kanwar dédié au dieu Ram. «Comme chaque année, le groupe se doit d'innover en termes de petits kanwars. Cette foisci, étant donné que nous avons assisté à l'inauguration du Ram Mandir à Ayodhya, en Inde, le 22 janvier 2024, un événement majeur pour nous, le groupe a décidé de construire des petits kanwars représentant le dieu Shiva, avec un arc et des flèches représentant le dieu Ram. La construction de ce design a été plus complexe que les années précédentes et a pris plus de temps à réaliser», explique Dhruv Ramsurrun, 16 ans.

Pour la sécurité, Manav Jodhub, 16 ans, explique que les kanwars sont équipés de lumières LED qui s'allumeront le soir grâce à une petite batterie. «Les lumières LED serviront de mesure de sécurité sur le chemin le soir, car les kanwars seront illuminés et les conducteurs sauront que nous marchons. De plus, les LED donnent une belle allure au kanwar et le rendent plus attrayant le soir.» Nadish Fokeerchand, 14 ans, précise que le kanwar est presque prêt. Il ne reste plus qu'à le fixer sur le cadre et à y ajouter les cloches, les plaques signalétiques, un drapeau de Maurice et un drapeau de Jai Shri Ram.

(Les membres du groupe socioculturel d'Ecroignard.)

«Chaque année, de nombreuses personnes aiment prendre des photos avec nos kanwars. Cette année, grâce aux efforts de nos membres, nous avons commandé des porte-clés en acrylique qui ressemblent à nos kanwars, et nous les offrirons à nos membres, sponsors ainsi qu'aux pèlerins lors de notre pèlerinage», souligne Aarav Sobrun, 13 ans. En conclusion, les jeunes du groupe socioculturel d'Ecroignard insistent sur l'importance de la discipline sur la route et rappellent l'importance de porter un gilet fluorescent le soir pour des raisons de sécurité. Le respect des autres et des aînés est également un aspect crucial. Enfin, ils souhaitent à tous les Mauriciens une joyeuse fête de Maha Shivratree.