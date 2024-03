Ile Maurice: Fêtes religieuses, frein aux activités politiques ?

À partir de ce week-end, de nombreux Mauriciens de foi hindoue entament la longue marche vers le Ganga Talao.

Avec les chrétiens qui sont aussi en carême, les partis politiques observeront-ils une trêve ? Du côté de l'opposition parlementaire, on affirme que des activités sont décalées par respect à ceux qui sont en période de carême. Du côté du Mouvement socialiste militant (MSM), aucune activité politique n'est prévue. La réunion du bureau politique (BP) et celle du comité central, qui devaient se tenir le week-end dernier, n'ont pas eu lieu en raison du cyclone et ce n'est pas de sitôt que ces réunions sont prévues. En revanche, Pravind Jugnauth, en tant que Premier ministre, aura, lui, l'occasion de faire des messages lors de ses prochaines sorties à l'occasion des fêtes religieuses.

Le secrétaire général du Mouvement militant mauricien (MMM), Rajesh Bhagwan, pense que fidèle à son habitude, Pravind Jugnauth ne se privera pas de parler de politique lors de ses interventions dans le cadre de Maha Shivaratri. «Si pour marquer la Journée internationale de la femme, une fête financée par l'argent public, avec le coup de main des fonctionnaires et avec la collaboration des centres communautaires, de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) et du Police Band, Pravind Jugnauth a attaqué ses adversaires politiques, il faut s'attendre à tout avec lui. Mais je tiens à lui dire 'dans kot to pou dansé, to rol inn fini'. Sans la MBC, il n'existe pas.»

Quid des activités du MMM ? Le parti, a souligné son secrétaire général, a avancé la tenue de son bureau politique, qui devait avoir lieu le lundi 4 mars, à aujourd'hui, car à partir de la semaine prochaine jusqu'à la fête de l'Indépendance, aucune activité n'est prévue.

Le président du Parti travailliste (PTr), Patrick Assivaden, affirme également que le parti n'aura pas d'activité politique de sitôt. Il précise que ce n'est pas réellement une trêve mais comme la semaine prochaine, la fête de Maha Shivaratri sera célébrée et, quatre jours après, celle de l'Indépendance, «au PTr nous préférons attendre quelques jours».

Le 12 mars, l'opposition marquera la célébration de l'Indépendance par un lever du drapeau au Caudan. Elle prévoit aussi des réunions à partir de la mi-mars car l'opposition compte, le 1er mai, organiser un grand rassemblement. «On sait maintenant que les élections générales se tiendront cette année, notre campagne sera lancée à partir du 1er mai.»

Patrick Assirvaden soutient que Pravind Jugnauth a l'habitude d'utiliser les plates-formes dites socioculturelles pour faire de la politique et personne, selon lui, ne devrait s'étonner que lors de ses messages la semaine prochaine, il critique ses adversaires. «Mais nous savons bien ce que la population souhaite.»

Du côté du Parti mauricien social-démocrate, Kushal Lobine indique que de petites réunions sont organisées quatre à cinq fois par semaine, dans plusieurs circonscriptions. «Certainement, il n'y en aura pas à partir de ce week-end et après la célébration de l'Indépendance, nous allons reprendre de plus belle par d'autres réunions et peut-être même par des congrès», fait ressortir le député. «Sur le terrain, nous savons très bien le mood de la population et par son langage, Pravind Jugnauth sait bien ce qui l'attend et son équipe aussi. Il peut mener sa campagne comme il le souhaite, à mon avis, le peuple a déjà fait son choix.»

Un membre en vue du MSM soutient que dans le passé, les Premiers ministres ont été appelés également à adresser des messages lors des fêtes religieuses et de la célébration de certains évènements et ils n'ont pas épargné leurs adversaires. «Donc selon moi, on ne peut reprocher à Pravind Jugnauth son discours de dimanche dernier et il saura quoi dire dans ses prochains messages.»