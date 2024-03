Ile Maurice: Un «Head of Safety» démissionne mais reste pilote chez MK

Les cas de harcèlement au sein d'Air Mauritius (MK) soulèvent des questions sérieuses sur l'application des politiques internes et l'équité dans le traitement des plaintes.

Un commandant de bord de la compagnie nationale d'aviation a démissionné jeudi de son poste de Head of Safety, mais il conserve sa fonction de pilote dans l'entreprise. Malgré des preuves accablantes et des plaintes répétées adressées au département des ressources humaines, aucune action concrète n'a été entreprise dans les délais requis par la loi. En comparaison, un manager a été suspendu avec effet immédiat, il y a deux semaines, après une simple plainte par courriel. Une fois de plus, des employés évoquent la proximité avec ceux aux commandes pour expliquer le traitement différencié de cette affaire et la manière dont les cas de harcèlement sont gérés.

Dans le cas de l'employée victime des agissements du commandant, les signes de harcèlement, indique-t-on, seraient nombreux et graves. Des remarques désobligeantes, des humiliations publiques lors des réunions, des congés refusés sans justification valable, et même le retrait unilatéral des accès informatiques constitueraient autant d'éléments caractéristiques d'un comportement inacceptable de la part d'un supérieur hiérarchique. De plus, le transfert de responsabilités professionnelles vers une autre employée semble aussi indiquer une tentative de contourner les conséquences de ses actions.

Après une certaine pression, le commandant a simplement démissionné comme Head of Safety, mais il continuera à assumer ses fonctions de pilote et à percevoir ses allocations. Nous avons en vain tenté d'avoir sa version. Cette inaction soulève des questions sur l'efficacité et l'impartialité des processus internes de l'entreprise. «Pourquoi une suspension rapide dans un cas et une tolérance prolongée dans l'autre ?», se demandent certains employés.