Ile Maurice: Serge Moorjee, «l'homme du maintien» nous a quittés

Il a durablement marqué le football mauricien. Serge Moorjee a tiré sa révérence le vendredi 1er mars alors qu'il souffrait d'un cancer de la gorge depuis plusieurs années.

Il avait 71 ans. Joueur, entraîneur et commentateur, ce passionné du football touchait un peu à tout ce qui s'apparentait au ballon rond. Il a été le coach principal de Mahébourg United, mais il s'est surtout distingué en portant le maillot des Tamil Cadets entre 1973 à 1974. Il a également fait le saut à l'île de La Réunion pendant un moment. Plus récemment, Serge Moorjee a tout à tour coaché le Curepipe Starlight et le Cercle de Joachim. Sa disparition ne laisse personne indifférent, notamment chez ses nombreux fans de Curepipe, où il était très populaire.

Serge Moorjee a joué son premier match international junior en 1975 contre l'équipe de France militaire qui comptait dans ses rangs d'illustres joueurs comme Michel Platini, Maxime Bossis et feu Omar Shanoun. Dans l'équipe de Maurice, il évoluait aux côtés de Dany Imbert, David Bathfield et Jean-Marc Chevreau qui ont tous fait partie de l'épopée historique de la CAN 1974 en Egypte en 1974. Serge Moorjee n'a pas vraiment connu une grande carrière internationale, mais il a tout de même disputé le match contre le Lesotho ou Maurice s'impose 2-1 en 1979. Il est bon de savoir qu'il s'agissait de la première victoire du Club M à l'extérieur en match élimina- toire de la Coupe d'Afrique. Concernant sa vie en club, Serge a joué pour les Tamil Cadets et Mahebourg United. Etonnamment, il n'a jamais gagné de titre national, mais il n'a jamais perdu un match non plus! C'est sans doute un record pour un footballeur mauricien... En fait, les équipes où il évoluait étaient souvent dernières, mais sans perdre de match, d'où son petit nom gâté : «l'homme du maintien» !

Une stat folle ? Serge Moorjee aurait marqué le but le plus rapide du football mauricien en scorant après 5 secondes de jeu ! On lui fait une passe sur le rond central, il frappe... et but! Il s'agit d'un match de Mahébourg United et ça remonte à 1979. Hélas, le but n'a pas été homologué... Mais l'arbitre qui était là ce jour-là, Serge Munso, s'en souvient et témoigne que c'est une histoire vraie. Après sa carrière footballistique, il a suivi un cours d'entraîneur en Allemagne et était d'ailleurs un fervent supporter de la Mannschaft. Et bien sûr de Manchester United ! Consultant radio à la MBC aux côtés de Benito Paris, il se délectait chaque samedi à parler de foot anglais jusqu'à plus soif, étant très suivi par de fidèles auditeurs qui se bousculaient à l'antenne pour confronter leurs analyses et pronostics aux siennes. La rédaction transmet ses sincères condoléances aux amis et proches de ce die-hard des Red Devils.