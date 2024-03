Ile Maurice: Le CEO suspendu d'Air Mauritius Krešimir Kučko s'envole

Le contrat du CEO suspendu d'Air Mauritius, le Croate Krešimir Kučko (photo), n'a pas été renouvelé. Dans un communiqué adressé aux employés hier, le conseil d'administration de MK a informé que son contrat, conforme à la Workers' Rights Act, est arrivé à terme à la fin de février.

Moins d'un an après sa nomination, Krešimir Kučko a été suspendu pour des raisons de «bonne gouvernance», selon un communiqué émis par MK le 15 septembre. Le Chief Financial Officer (CFO), Jean Laval Ah Chip, fraîchement nommé à son poste, a subi le même sort et pour les mêmes raisons.

Bien que la note interne d'Air Mauritius du 15 septembre ne parle que de «certaines questions concernant le Chief Executive Officer et le Chief Financial Officer», le bruit courait à l'effet que Krešimir Kučko et Laval Ah Chip auraient bénéficié de séjours gratuits offerts par une compagnie de leasing. En septembre, une enquête sur les deux avait débuté pour faire la lumière sur cette affaire et jusqu'à présent, nous n'en connaissons pas les retombées. L'enquête avait été menée par une équipe d'une des grandes firmes d'experts-comptables et d'audit de la place et devait être bouclée en octobre. Les conclusions de l'enquête devaient être remises au board, qui devait alors prendre la décision qui s'impose à la lumière des findings.

Si le sort du CEO suspendu est fixé, qu'en est-il de Jean Laval Ah Chip ? Subira-t-il le même sort? C'est ce que se demandent des employés. Le fait que le contrat de Krešimir Kučko, touchant presque un million par mois, soit régi sous la Workers' Rights Act suscite également des interrogations. Après cette décision, le board de MK devra maintenant nommer un nouveau CEO. Après l'expérience croate, est-ce le Français Laurent Recoura, qui agit actuellement en tant qu'officier en charge, qui sera aux commandes? La version de MK est sollicitée et attendue.