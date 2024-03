Afrique: Deux mauriciens poussent à la roue du progrès médical en Afrique

À l'ère où l'innovation médicale devient cruciale pour l'amélioration des soins de santé en Afrique, deux Mauriciens se démarquent par leur contribution innovante. Ashvin Kallichurn, consultant en innovation pour la santé numérique et basé en Australie, et le Dr Dharmesh Ramlagun, chirurgien cardiaque à Strasbourg, en France, incarnent l'avant-garde du progrès médical sur le continent africain.

Ashvin Kallichurn, avec son expérience accrue dans les services d'assurance à travers le continent africain et une collaboration significative avec l'Union africaine, a cofondé Vortex Health Pty Ltd. Cette entreprise, enregistrée en Australie et en Tanzanie, est à l'origine de CloudScriptTM, une plateforme de santé numérique, centrée sur le patient. Utilisant l'intelligence artificielle et la technologie blockchain, CloudScriptTM vise à transformer la prestation des soins de santé et les systèmes de santé grâce à des solutions cliniques intelligentes et évolutives. Déjà utilisé en Tanzanie, le service s'étendra bientôt à d'autres pays africains, facilitant ainsi l'accès aux soins cardiaques et ouvrant la voie au tourisme médical intra-africain.

De son côté, le Dr Dharmesh Ramlagun s'est illustré lors du congrès annuel du Jakaya Kikwete Cardiac Institute, en Tanzanie, où il a partagé son expertise en chirurgie cardiovasculaire avec des médecins tanzaniens et des spécialistes internationaux. Sa participation active a non seulement enrichi le savoir-faire local, mais a également posé les jalons pour une collaboration fructueuse entre la Tanzanie et d'autres nations africaines dans le domaine des interventions cardiaques avancées. «Ce fut l'occasion pour nous de découvrir d'autres horizons et de voir comment évolue un autre système de santé en Afrique de l'Est, en l'occurrence celui de la Tanzanie, notamment pour la prise en charge des maladies cardiaques adultes et pédiatriques», souligne le Dr Ramlagun. «Bien évidemment et le plus important, de par nos origines, nous avons fait briller notre chère île Maurice sur le plan médical international. Nous sommes fiers d'avoir le quadricolore dans notre coeur, peu importe où nous évoluons, et nous continuerons à faire ce qu'on sait faire le mieux : apporter des soins de qualité et de très haut niveau à tous les patients qu'on rencontrera.»

%

Ces initiatives ne sont que le début d'une vision plus large visant à révolutionner le paysage des soins de santé en Afrique. En mettant en place des solutions de santé numérique et en partageant des compétences médicales de pointe, Ashvin Kallichurn et le Dr Ramlagun montrent que le savoir-faire peut jouer un rôle clé dans l'amélioration de l'accès aux soins de qualité sur le continent. Leur travail souligne l'importance de la collaboration internationale et de l'innovation dans la lutte contre les défis historiques de la santé en Afrique. Leurs efforts constituent un rappel de l'impact que peuvent avoir les professionnels de santé engagés et motivés dans la transformation des systèmes de soins de santé, particulièrement dans des régions où l'accès à des soins de qualité reste un défi majeur.

Les contributions de nos deux compatriotes représentent une étape significative vers la réalisation de la couverture sanitaire universelle en Afrique, témoignant du rôle vital que la diaspora mauricienne peut jouer dans le progrès médical du continent.

Bio express

Ashvin Kallichurn, 42 ans et de New-Grove, est détenteur d'un master en «International Business Management». Fort de ses 16 ans d'expérience professionnelle en Afrique subsaharienne, il travaille désormais à Sydney, en Australie, sur le projet CloudScript.

Le Dr Dharmesh Ramlugun, chirurgien cardiaque adulte et pédiatrique, est né dans la région de Forest-Side, Maurice. Il a suivi son cursus médical à la faculté de médecine de Strasbourg et a été, entre autres, chef de clinique des universités de Strasbourg.