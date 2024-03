Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 Mars 2024

Burkina Faso : Terrorisme- 170 personnes exécutées dans le Yatenga -

Le procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Ouahigouya lance un appel à témoins suite à l’exécution de 170 personnes dans le Yatenga au Nord du Burkina Faso. Rapporte l’Agence d’information du Burkina,(Aib). Selon le confrère, « Le Dimanche 25 février 2024, le Parquet était informé de ce que des attaques meurtrières massives auraient été commises dans les villages de Komsilga, Nodin et Soro relevant tous du département de Thiou, province du Yatenga, région du Nord. Les mêmes sources indiquaient que le bilan provisoire d’ensemble s’établissait à environ cent-soixante-dix personnes exécutées, outre les personnes blessées et les divers autres dégâts matériels connexes. Le lundi 26 février 2024 soit le lendemain des faits. Les autorités administratives en charge des circonscriptions territoriales susmentionnées portaient les mêmes faits à la connaissance de certains de nos services » (Source : Abi)

Niger : Décrispation - Une délégation nigérienne attendue à Cotonou

Il se pourrait que ce soit bientôt la réconciliation entre le Niger et son voisin, le Bénin.En effet, après la levée des sanctions de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), des émissaires de la douane nigérienne sont annoncés au Bénin. Selon les informations, la délégation devrait séjourner pendant une semaine à Cotonou. Leur venue est annoncée pour ce dimanche 03 mars 2024. C’est une première depuis le coup d’État du 26 juillet 2023 qui a renversé Mohamed Bazoum. Depuis ce coup de force, les relations entre Niamey et Cotonou sont tendues. (Source : aniamey.com)

Mali : Lutte contre le terrorisme - Les vecteurs aériens FAMa détruisent un blindé suspect à Bamba (Bourem)

Les Forces armées maliennes (FAMa) maintiennent la pression sur les Groupes armés terroristes (Gat) notamment dans le septentrion du pays.Cette dynamique offensive a permis à nos militaires de neutraliser une dizaine de terroristes vendredi dernier, après avoir détruit un engin blindé suspect dans la localité de Bamba, située dans le Cercle de Bourem (Région de Gao), a annoncé ce samedi la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa), sur ses plateformes numériques. «Au cours d'une mission de reconnaissance offensive, ce vendredi 1er mars 2024, dans le secteur de Bamba, les vecteurs aériens FAMa ont repéré un blindé en position à l'intersection de deux rues», indique la source sécuritaire, précisant que la cible a été détruite ainsi qu'une dizaine de terroristes entourant la position. (Source : abamako.com)

Togo : Elections législatives et régionales du 20 avril - Les acteurs de la région des Savanes exhortés à œuvrer pour leur réussite

Dapaong, Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, Awaté Hodabalo a échangé, le vendredi 1er mars à Dapaong, avec les acteurs de la région des Savanes sur les élections législatives et régionales du 20 avril prochain. Cette rencontre a regroupé les préfets et leurs secrétaires généraux, les maires, les représentants des services déconcentrés de l’Etat, les forces de défense et de sécurité, les gardiens des us et coutumes et les leaders religieux. Les échanges se situent dans le cadre des préparatifs des élections législatives et régionales du 20 avril prochain. L’étape de Dapaong est la première d’une tournée de sensibilisation dans les différentes régions du Togo. (Source : alome.com)

Centrafrique : En visite d’État en Serbie - Archange Touadéra réchauffe les relations diplomatiques Bangui-Belgrade

Le dégel des relations diplomatiques entre Bangui et Belgrade se concrétise par la visite d'État Archange Touadera en Serbie. Historiquement, Belgrade entretenait des liens étroits avec la Rca, marqués par des réalisations telles que la construction de Boali 2 et du stade Omnisport. Cette visite annoncée sur deux jours s'inscrit dans le cadre de la réaffirmation et du renforcement des relations bilatérales, longtemps suspendues depuis la désintégration de l'ex-Yougoslavie. Arrivé en Serbie le mercredi 28 février 2024, le professeur Faustin Archange Touadera, avec à sa suite une délégation de haut niveau, devra participer à une cérémonie d'hommage au vaillant peuple serbe, une rencontre déjeuner offert par la Première ministre Serbe Ana Brnabic. Cette visite d'Etat sera chapeautée par la cérémonie officielle d'accueil du chef de l’Etat serbe Aleksandar Vucic, au Palais présidentiel. Sont également au programme, selon la Renaissance, la signature des accords de coopération entre les deux gouvernements. ( Source :abangui.com)

Guinée :Dr Faya Millimouno : « Ce que doit être la priorité du prochain gouvernement »

Après la nomination du premier ministre les Guinéens attendent de connaitre les futurs membres du gouvernement de Bah Oury. Cette équipe dont les membres pourraient être connus dans les prochains jours aura plusieurs équations à résoudre. Mais que devra-t-être la priorité du prochain gouvernement parmi tant ? Bah Oury sera-t-il dans l’esprit du Cnrd ou parviendra-t-il à faire bouger les lignes au niveau de la classe politique ? Ces questions ainsi que d’autres, nous leur avons posé à Dr Lansana Faya Millimouno, président du Bloc Libéral. Dans cette interview à bâtons rompus, le leader du BL donne son avis sans détour. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Politique - Le rassemblement à l’appel du Front de résistance interrompu par des jets de pierre

Des échauffourées ayant mis aux prises des partisans de Khalifa Ababacar Sall et d’Ousmane Sonko ont mis fin, samedi, à Dakar, au rassemblement organisé par le Front de résistance, une structure regroupant plusieurs entités qui militent pour la tenue de l’élection présidentielle avant la fin du mandat du président Macky Sall, le 2 avril prochain. Plusieurs dizaines de militants et d’activistes s’étaient donnés rendez-vous au terrain des HLM Gran Yoff à l’appel du Front de résistance Fippu, pour réclamer l’organisation d’une élection présidentielle avant la fin du mandat du président en fonction. Des jets de pierre ont interrompu la manifestation après que des huées ont perturbé le discours du représentant de Khalifa Ababacar Sall. Des partisans de l’opposant emprisonné, Ousmane Sonko, scandaient le nom de leur leader au moment de l’allocution.( Source : Aps)

Rdc : Lutte contre l’insécurité – Les chefs d'état-major de la SADC réunis à Goma

Les chefs d'état-major des pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (Sadc), se sont réunis à Goma pour la première fois depuis le déploiement des troupes de l'alliance dans la ville en proie au groupe rebelle M23. Les chefs d'état-major des pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (Sadc) se sont rendus à Goma où le groupe rebelle M23 est en train de faire une avancée. Les chefs des armées ont tenu une réunion dans la ville de l'est de la République démocratique du Congo afin d'évaluer la situation actuelle caractérisée par une recrudescence des combats ces dernières semaines entre les rebelles du M23 et les forces armées congolaises. (Source : Euronews)

Soudan : António Guterres- « Les Nations Unies ne quittent pas le Soudan »

Malgré la fin de sa mission d'assistance dans ce pays en proie à une guerre depuis le 15 avril 2023, conformément à une résolution du Conseil de sécurité, l'Organisation des nations unies (Onu) entend néanmoins continuer à « fournir une aide humanitaire vitale ».Au Soudan, les généraux Abdel Fattah al-Burkhane et Mohamed Hamdane Daglo dit « Hemetti » font la guerre pour le pouvoir. Les combats entre l’armée régulière du premier nommé et les forces paramilitaires du second ont bouleversé l’équilibre fragile de cette société. La situation humanitaire qui en a résulté est catastrophique. « De violents combats se poursuivent dans tout le pays entre des armées rivales qui ont déplacé des millions de personnes », a reconnu jeudi dans une déclaration António Guterres, le Secrétaire Général des Nations Unies.Après avoir exprimé sa « profonde gratitude » à l'ensemble du personnel international et national de la Mission d'assistance à la transition des Nations Unies au Soudan (Unitams, sigle anglais), il s’est engagé envers cet État du Nord-Est de l’Afrique.« Les Nations Unies restent fermement engagées à fournir une aide humanitaire vitale et à soutenir le peuple soudanais dans ses aspirations à un avenir pacifique et sûr », a déclaré M. Guterres. (Source :Apa)

Maroc : Insertion économique des MRE - Lancement du projet « POMIRE » à Tanger

Le projet « Potentiels de la migration et de la réintégration sociale et économique » (POMIRE) a été officiellement lancé lors d'une cérémonie à Tanger. Cette initiative, fruit d'une collaboration entre le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le département des marocains résidant à l'étranger et l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ), vise à faciliter l'insertion économique des Marocains résidant à l'étranger.( Source : Hespress)