Maroc: Béni Mellal-Khénifra - Plus de 43.787 interventions de la Protection civile en 2023

Béni Mellal — Plus de 43.787 interventions ont été effectuées au cours de l'année 2023 par les services de la Protection civile dans la région Béni Mellal-Khénifra.

Selon des données rendues publiques vendredi, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la protection civile sous le thème "Les technologies innovantes au service de la Protection Civile", ces opérations se répartissent entre 39.696 interventions ambulatoires, 1.287 interventions pour le contrôle d'incendies, 471 d'opérations de sauvetage et 2.333 diverses autres opérations.

Célébrée le 1er mars de chaque année, la Journée mondiale de la Protection civile, constitue une opportunité de promouvoir les efforts fournis par ce corps en mettant en avant son rôle clé dans le domaine du secours et du sauvetage, ainsi que pour sensibiliser le grand public aux missions de la protection civile et aux gestes de premiers secours à adopter en cas d'incident.

Dans une allocution de circonstance, le Commandant régional de la Protection civile à Béni Mellal-Khénifra Ezzahr Said a souligné que compte tenu des changements climatiques et des vagues de chaleur et de froid qui en résultent et que cela implique en termes de catastrophes naturelles, le développement de la Protection civile est devenu plus urgent que jamais et une priorité qui interpelle l'exploitation et l'intégration de technologies innovantes pour la gestion des risques et des catastrophes.

Le commandant régional a salué les efforts et le développement réalisés par le Royaume dans le domaine de la gestion des catastrophes, avant de s'attarder sur l'importance de la diffusion d'une culture de la prévention des risques et des catastrophes en multipliant les programmes de sensibilisation au profit des citoyens et en prenant les mesures pour prévenir les accidents quotidiens.

Lors de cette cérémonie, marquée par la présence du Wali de la région de Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Khatib El Hebil, des élus, de personnalités civiles et militaires et d'acteurs de la société civile, les services du commandement régionale de la Protection civile à Béni Mellal-Khénifra ont présenté la logistique déployée lors des diverses opérations d'interventions avec l'exécution de manoeuvres et de démonstrations en matière de secours, de sauvetage et d'extinction des incendies.

Des explications ont été également fournies aux élèves des établissements scolaires sur les différents risques de la vie courante dans le but d'inculquer la culture du risque chez les générations montantes en les initiant sur les gestes de premiers secours ainsi que les bons réflexes à privilégier en cas d'incident pour le sauvetage des vies.

Le thème de cette journée qui s'inscrit dans le contexte du développement technologique, donne lieu à une réflexion sur les stratégies mises en oeuvre par la Protection Civile afin de renforcer son dispositif opérationnel pour une réaction adaptée en cas d'événement majeur dans l'objectif final de protection des populations et des biens.