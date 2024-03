Gabon: Dr Arthur IKABANGA président de l'Union chrétienne pour nouvelle orientation fustige le format actuel de l'organisation des assises de l'église de réveil, avant de prendre part au dialogue national

Après des propos recueillis auprès de leader de l'église la Mission de la Réconciliation Divine(MRD),il ressort de cet entretien, un coup de gueule de la part du Dr Arthur Ikabanga. Selon lui, les organisations et confessionnelles religieuses jouissent de la libre administration de leurs activités et patrimoine au Gabon.

Cette faculté trouve son origine dans le principe de la laïcité qui impose la séparation des sphères politique et religieuse, et en constitue, de la sorte, des entités autonomes. Bien que l'autonomie de ces dernières soit affirmée, son objectivation, c'est-à-dire son aménagement, reste cependant relativisée du fait des interventions de droit et de fait des pouvoirs publics dans leur fonctionnement.

Mais fort est de contacter qu'il y a des bis répétitions dans l'organisation de la communauté chrétienne des églises de réveils charismatiques. Dont ceux que nous considérons comme les pères dans la foi, agissements en petits secrets d'alcôve dans le but d'écarter le plus grand nombre des leaders chrétiens. Pour en faire une affaire de coquins et copains.

Selon lui, il est d'abord judicieux d'élaborer un fichier en guise de répertoire des églises, assemblées existantes et en voie de création au Gabon . Puis, organiser des pré-assises sur l'ensemble du territoire national, au sortir de ses pré-assises, s'en suivra la grande assise avec toutes les données recueillies traitées en commission. Elle présenterait la liste des postulants enfin que toute la communauté jette un dévolue sur un seul dirigeant.

Ce qui est aberrant pour sa part est de voir les leaders dégueulis par la communauté chrétienne pour cause de leurs masses manoeuvres injustice et de fraude , qui se voit organiser ces assises.

"Que les pères fassent preuve d'humilité et de justice à pouvoir organiser des assises dignes des chrétiens pour éviter une fois de plus des contestations et des guéguerres qui règnent au sein des la communauté".

Il souligne d'ailleurs que le contexte a changé et que certains fils dans la foi ont déjà connu la vérité qui les rend désormais libres. Car pour lui, l'église que cherche le Seigneur devrait être sans rides sans tâches. C'est pourquoi rappelle t-il l'action louable du CTRI qui vient de donner un espoir à l'Église du Gabon à réorganiser sa sphère.