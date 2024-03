Togo: Le Représentant spécial Simão appelle les jeunes de la sous-région à contribuer à la tenue d'élections pacifiques et apaisées

Dakar — Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, a effectué du 29 février au 2 mars 2024 une visite de travail au Togo.

L'objectif de la visite était de prendre part au dialogue avec les jeunes femmes et hommes de la sous-région, réunis à Lomé le 29 février pour échanger sur divers sujets relatifs à la paix, la sécurité, ainsi que la situation socio-politique nationale et sous-régionale.

Plus d'une centaine de participants, représentants des organisations de femmes et de jeunes du Togo, ainsi que d'autres pays de la sous-région, de l'administration et des institutions de la République togolaise, des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), des autorités coutumières, des partis politiques, et des syndicats ont exprimé leurs points de vue et perspectives sur leur participation aux élections qui auront lieu prochainement dans leur pays respectif, et sur les défis qu'ils rencontrent et leurs attentes dans les processus électoraux.

Le dialogue régional a également été un cadre de partage de bonnes pratiques et d'initiatives à mettre en place. Il a notamment permis de recueillir les opinions et attentes des jeunes de la Cote d'Ivoire, du Ghana, de la Guinée, de Guinée-Bissau, du Mali, de la Mauritanie, du Nigéria, du Sénégal et du Togo concernant les enjeux électoraux et les actions à entreprendre pour parvenir à une paix durable dans les pays de la sous-région.

Lors de son intervention, le Représentant spécial a rappelé l'importance de la participation des jeunes et de leur contribution à la tenue d'élections pacifiques dans les pays de la sous-région qui se préparent cette année à organiser des élections. « Il est vital de prendre les mesures nécessaires pour soutenir davantage les jeunes et les femmes dont la contribution aux élections est un gage au développement durable des pays de la sous-région, car sans l'implication et la participation active des jeunes femmes et hommes, il sera difficile de faire face aux nombreux défis. » a-t-il déclaré.

Durant sa visite, le Représentant spécial a eu une réunion avec l'équipe pays des Nations Unies. Il a encouragé les différentes agences à poursuivre leur soutien pour la consolidation de la paix et le développement durable au Togo.