Ile Maurice: Distribution de méthadone à partir de 15 ans - Une réalité !

Le ministère de la Santé a revu son protocole en ce qui concerne la distribution de la méthadone, depuis le 27 février. Ainsi, l'âge pour être éligible a été avancé. Si avant, il fallait avoir 18 ans pour avoir sa dose quotidienne, depuis la semaine dernière, ce médicament de substitution est accessible à tous ceux qui ont une dépendance à la drogue dure et qui ont atteint leurs 15 ans. Selon plusieurs sources du ministère de la Santé, cela confirme qu'il y a bien un rajeunissement chez les consommateurs de drogue dans le pays. Mais plus important, cette décision a été prise pour que ces ados ne soient plus exposés à des cas d'overdose.

Ce protocole, nous diton, correspond aux recommandations internationales et a fait ses preuves à l'étranger. «Il y a, par exemple, beaucoup de jeunes de 16 et 17 ans qui se sont retrouvés dans cet enfer et il faut qu'ils soient pris en charge et non pas attendre encore une ou deux années, afin qu'ils atteignent leurs 18 ans, que leur cas empire pour les aider.»

Pour rappel, la distribution de méthadone à domicile devrait aussi être une réalité à partir de ce mois de mars selon des sources bien renseignées. Ainsi pendant la dernière année, plusieurs patients ont été suivis par le ministère pour voir s'ils pourront être éligibles ou pas à ce traitement à domicile. Toutefois, pour l'heure, le nombre de patients concernés n'est pas connu. Ce sera au cas par cas, le but étant surtout de s'assurer que ce système de distribution soit sain à la fois pour le patient et pour son entourage.