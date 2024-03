Ile Maurice: Xavier-Luc Duval de retour au pays le 10 mars

Le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, qui est parti pour Londres il y a environ trois semaines, sera de retour au pays le dimanche 10 mars. C'est ce qu'indique le whip de l'opposition Patrice Armance dans un message publié hier. Il fait ressortir «qu'il est malheureux de constater qu'une série de 'fake news' circule actuellement de part et d'autre. Le leader de l'opposition et du PMSD, Xavier-Luc Duval, est actuellement auprès de sa maman qui a rencontré des ennuis de santé».

Xavier-Luc Duval ne cesse d'ailleurs de démentir, en privé, les rumeurs selon lesquelles il y aurait une tension entre les partenaires de l'opposition parlementaire. Le leader des Bleus, soulignons-le, sera bel et bien aux côtés du leader du PTr, Navin Ramgoolam, et celui du MMM, Paul Bérenger, au Caudan le 12 mars pour une cérémonie marquant l'anniversaire de l'Indépendance et de la République. Il sera au Champ-de-Mars également pour la cérémonie officielle de lever du drapeau, à laquelle assistera la présidente de l'Inde, Droupadi Murmu, qui est l'invitée d'honneur pour les célébrations cette année.

Autre projet du leader des Bleus : "As soon as commercial flights become available, I will personally take a PMSD delegation to Agalega to lift the veil on what is really happening there. At our own cost obviously."