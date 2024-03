Afrique: Questions à...Ndranto Rakotonanahary - « L'Égypte est bien au-dessus du lot »

Après la première fenêtre de qualification en Égypte, Ndranto Rakotonanahary, l'un des coaches des Ankoay, est optimiste concernant l'Afrobasket 2025. Mais beaucoup de travail reste à faire.

Les Ankoay sont classés troisièmes de la poule D après la première fenêtre de qualification pour l'Afrobasket 2025. Comment trouvez-vous le niveau des trois adversaires de Madagascar ?

Le niveau est très élevé, étant donné que les trois autres équipes sont des cadors en Afrique. La Côte d'Ivoire (CIV) et l'Égypte sont des mondialistes, sans oublier que la Centrafrique (RCA) a déjà été championne d'Afrique. Sur le terrain, ce niveau est palpable à chaque match, qui était difficile, technique et surtout tactique.

L'Égypte reste une bête noire du basketball malgache, quelle que soit la catégorie qui la croise. Que nous manque-t-il pour rivaliser contre les Égyptiens ?

L'Égypte est une belle équipe de basketball, très structurée, très technique et très disciplinée dans l'exécution des systèmes, aussi bien en attaque qu'en défense. Il est indéniable qu'elle est bien au-dessus du lot en termes de taille, d'adresse et de technique. Nous sommes sur la bonne voie, mais il nous faut aussi beaucoup de matches internationaux de cette envergure pour nous habituer à ce niveau.

%

Les Ankoay ont eu l'opportunité de battre les Ivoiriens, mais il leur manquait quelques petits détails. Quels sont-ils ?

Nous avons tenu tête à la CIV tout au long du match. Nous avons trouvé la bonne méthode pour atténuer l'efficacité de ses attaques, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dommage que notre adresse n'était pas au rendez-vous en tir à 2 ou à 3 points. Le problème, est que nous n'arrivons pas à les dépasser ou même à les égaliser. En face, la CIV cherchait constamment à sortir de nos pièges. Et la partie d'échecs s'est jouée en fin du 4e quart-temps : ils ont prouvé qu'elle a de grands joueurs, les deux tirs derrière l'arc de Zouzoua (N°45) nous ont été fatals.

Les critiques des supporters malgaches après la défaite face aux Ivoiriens jugent que les deux coaches ont failli dans le choix des stratégies, surtout dans le remplacement des joueurs. Qu'en pensez-vous ?

Je suis peut-être un peu sévère, mais c'est un avis de profanes. La vérité est plus simple : c'est la première fois dans son histoire que Madagascar a tenu tête aux grandes nations du basketball africain. C'est très facile de critiquer, mais si nous sommes arrivés là où nous sommes, il y a eu un énorme travail derrière ce résultat. Si nous n'étions pas plus adroits, les résultats auraient été différents. C'est le basketball, et on apprend avec le recul, mais il n'y a aucun regret, c'est plutôt de la fierté.

Contre les Égyptiens, Livio est passé à côté de son match en jouant sans rien marquer. Votre explication ?

Livio est notre capitaine, l'un des piliers de l'équipe que ce soit en dehors ou sur le terrain. Les joueurs sont humains, il y a des hauts et des bas, des jours avec et des jours sans. Même les grands joueurs internationaux comme Curry ou LeBron James peuvent rater complètement leur match. Nous faisons confiance à nos cadres et nous avons essayé d'intégrer d'autres joueurs pour pallier ce manque sans entamer la confiance de Livio. Il a prouvé par la suite qu'on peut compter sur lui.

La qualification pour l'Afrobasket 2025 est-elle possible pour nous ?

Nous sommes confiants quant à la qualification pour l'Afrobasket 2025. Toutefois, il faut travailler davantage, faire des repérages et les ajustements nécessaires, et surtout organiser davantage de regroupements et de matches amicaux (contre des adversaires dignes évidemment) pour améliorer la synergie de l'équipe et l'expérience des matches à haute intensité.