Madagascar: Diplomatie - Rajoelina au coup d'envoi du forum d'Antalya

La troisième édition du Forum diplomatique d'Antalya, en Turquie, a démarré, hier. Un événement auquel prend part une délégation malgache conduite par le président de la République.

Défendre la position du gouvernement par rapport à l'importance de l'autonomie des pays en développement. Telle est la ligne de conduite de la délégation malgache qui prend part au Forum diplomatique d'Antalya, en Turquie, rapporte le communiqué de presse de la présidence de la République.

À la tête de la délégation malgache, Andry Rajoelina, président de la République, a assisté à la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du Forum diplomatique d'Antalya, hier. Une cérémonie sous la houlette de Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie. Elle s'est déroulée au Nest Convention Center d'Antalya. Dix-huit autres chefs d'État, soixante-treize ministres des Affaires étrangères et quatre-mille participants sont également présents dans la ville turque, pour les trois jours du Forum.

"Promouvoir la diplomatie en temps de crise", est le thème général du rendez-vous d'Antalya. Cette 3e édition du Forum vise ainsi à aborder de front et à identifier des solutions transversales et globales, aux défis du XXIe siècle. Les conflits armés, le changement climatique, la lutte contre le terrorisme, la défense des droits de l'Homme sont parmi les sujets qui seront abordés, à s'en tenir au communiqué de l'institution présidentielle. La missive parle aussi de réduction des écarts sociaux et économiques, des migrations forcées, des discriminations raciales, ethniques et religieuses.

Avoir voix au chapitre

S'affirmant de plus en plus comme étant une des principales puissances économiques émergentes, la Turquie se positionne également comme un acteur diplomatique majeur sur l'échiquier mondial. Elle est la troisième nation à avoir le plus grand réseau diplomatique au monde. Ce statut diplomatique, la Turquie l'a affirmé lorsque le Forum d'Antalya a été le théâtre d'une rencontre entre Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, et Dmytro Kuleba, son homologue ukrainien, le 10 mars 2022. Il s'agit des premiers pourparlers de haut niveau entre la Russie et l'Ukraine, depuis le début du conflit, le 26 février 2022.

La participation au Forum d'Antalya est ainsi une occasion de porter la voix de Madagascar dans des débats pouvant avoir un impact au niveau global. D'avoir voix aux chapitres sur d'éventuelles initiatives à vocation globale. D'autant plus que Andry Rajoelina fait partie des chefs d'État spécialement conviés à cette édition 2024. "Renforcer les relations diplomatiques entre les nations, au-delà des frontières, pour rétablir la sécurité et la stabilité mondiale", est, du reste, un des objectifs des trois jours d'échanges, de débats et de cogitations.

À l'instar du reste du monde, Madagascar subit de plein fouet les conséquences des crises globales. Il y a eu la crise sanitaire, à laquelle s'est ajoutée la guerre en Ukraine. Maintenant, il y a le conflit armé à Gaza avec les conséquences sur la sécurité régionale qui entraîne des perturbations sur la circulation des navires commerciaux. Les détours faits par les bateaux de fret entraînent un surcoût qui se répercute sur les prix et causent une inflation. Les effets du changement climatique ne sont pas en reste.

La délégation malgache compte, par ailleurs, profiter de ces trois jours en Turquie pour mener un roadshow économique. Des rencontres bilatérales sont au programme, notamment, avec des investisseurs qui peuvent booster le secteur des travaux publics et de l'infrastructure.