Gabon: La Première Dame, Zita Oligui Nguema - Une oreille attentive pour la Jeunesse gabonaise

Dans un geste sans précédent lors de sa tournée dans la province de la Ngounie, la Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema se positionne comme une figure maternelle pour la Jeunesse.

Elle incarne l'écoute, le soutien et l'espoir pour les générations futures. Avec la jeunesse qui représente environ 70% de la population gabonaise, elle s'engage pleinement à être une oreille attentive et un interlocutrice dévouée pour apporter des pistes de solutions aux problèmes qui minent cette précieuse partie de la société.

À travers des initiatives novatrices et des programmes concrets, la Première Dame se bat pour créer des opportunités pour la jeunesse, allant de l'éducation et la formation professionnelle, à l'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat, notamment, auprès de la jeunesse de l'arrière pays. Elle reconnaît le potentiel immense de la jeunesse et s'engage à créer un environnement favorable, non seulement à son épanouissement, mais surtout à son développement.

En tant que mère de la nation, elle incarne la compassion, la bienveillance et la détermination à accompagner chaque jeune sur le chemin de la réussite. Elle offre un espace sûr aux côtés du Président de la Transition, Président de la République gabonaise, Chef de l'État, où la jeunesse peut s'exprimer, être entendue et participer activement à la construction d'un avenir meilleur pour tous.

À travers son leadership inspirant, participatif et très discret, la Première Dame souligne l'importance de la collaboration entre les différentes parties prenantes pour relever les défis auxquels la jeunesse est confrontée. Elle encourage le dialogue ouvert, la coopération et la solidarité pour transformer les rêves des jeunes en réalité et faire progresser la société dans son ensemble.

En somme, la Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema se positionne comme un pilier pour la Jeunesse, une figure maternelle qui guide, soutient et inspire. Sous son regard bienveillant, la jeunesse gabonaise trouve enfin une alliée dévouée et un véritable moteur de progrès.

La jeunesse et les femmes gabonaises fondent leur espoir en la Première Dame Zita Oligui Nguema, qui pose des actions en faveur de cette frange de la population. Être proche et à l'écoute, toucher du doigt les réalités vécues par les Gabonais, surtout ceux de l'intérieur du pays et des quartiers défavorisés, est un atout pour construire les Gabonais et le Gabon.