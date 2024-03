Ile Maurice: Tarun Kumar Chetty décroche son neuvième trophée

Tarun Kumar Chetty est un passionné de freestyle football. Avec un ballon de foot, de basket ou de rugby, il excelle dans l'art du jonglage en un temps record. Il vient de décrocher son neuvième trophée des Guinness World Records - «le record du plus grand nombre de touches de ballon avec les pieds en une minute (masculin) - soit 134». Le record à battre était de 106 touches. Son premier record remonte à 2020 avec un ballon de basket. Ce Health and Safety Officer maîtrise non seulement le jonglage avec les pieds, mais aussi avec d'autres parties du corps, comme le cou.

Le jeune homme de 28 ans a découvert le freestyle football au collège. «Je fréquentais la Saint-Aubin SSS. Je jouais au foot les premières années mais arrivé en Grade 9, j'ai eu connaissance du freestyle football grâce à des échanges de vidéos via Bluetooth avec des amis à l'époque. Cela m'a inspiré à le pratiquer.» Si aujourd'hui il maîtrise les tricks complexes du freestyle football, c'est grâce aux nombreuses heures de pratique et à la persévérance. «J'ai acquis les techniques par moi-même, en expérimentant et en commettant des erreurs. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de tutoriels sur YouTube, comme c'est le cas aujourd'hui. Cela m'a demandé du temps pour maîtriser chaque technique. Pratiquer une activité peu commune n'est pas toujours motivant. Je m'entraînais seul.»

L'inspiration de s'inscrire aux Guinness World Records en 2020 lui est venue des football freestylers bangladais et indiens qu'il suit sur les réseaux sociaux. «Avant de battre ces records, je les ai contactés. Leur collaboration et leurs conseils m'ont été précieux tout au long de cette expérience. Maintenant des football freestylers me contactent pour battre mon record. Je les aide également en leur envoyant mes vidéos. Je partage les techniques.» L'habitant de Forest-Side envisageait de soumettre sa candidature aux Guinness World Records depuis ses débuts.

Cependant, il trouvait les formalités d'inscription trop longues, avec de nombreux critères à respecter, notamment l'obligation d'avoir quatre caméras autour de lui, un chronométreur et un témoin, entre autres. Selon Tarun Kumar Chetty, avoir un talent ne suffit pas, il faut acquérir d'autres compétences pour se mettre en avant. «Quand on a du potentiel ou encore du talent, il faut l'exploiter.» Il consacre toujours du temps à sa passion, bien que cela soit devenu plus difficile par manque de temps. «Si je trouve l'opportunité à l'avenir, je serais ravi de partager mes connaissances et de montrer comment pratiquer le freestyle football.»