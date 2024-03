Ile Maurice: Voitures endommagées - La FSC décaisse plus de Rs 8 millions jusqu'ici

Après avoir envoyé notre requête par courriel mercredi à 15 h 16, et après plus de 24 heures, avec l'assurance que le département concerné travaillait sur les réponses, jeudi à 17 heures, la Financial Services Commission (FSC) nous a fait comprendre que notre demande concernant les derniers chiffres sur le nombre de plaintes reçues et traitées, ainsi que le montant des indemnisations pour les voitures endommagées lors des inondations du 15 janvier, ne sera pas traitée car ces chiffres variaient constamment et constituaient des «questions sensibles». Finalement, la FSC nous a envoyé ces chiffres vendredi, à 19 h 32, sans nous informer au préalable de son intention de fournir ces informations malgré son refus initial. Voici les réponses de la FSC :

Le nombre total de réclamations reçues au help desk de la FSC est de 815, et le nombre de réclamations signalées aux assureurs s'élève à 1 040. Toutes les réclamations reçues au help desk de la FSC ont été traitées ou sont en cours de traitement. 225 réclamations ont été approuvées pour paiement et les clients ont été informés en conséquence. Parmi ces réclamations, 207 concernent une perte totale et 18 concernent des réparations.

Sur la base des déclarations soumises par les compagnies d'assurance et les rapports des experts / évaluateurs gouvernementaux, 113 propriétaires de véhicules ont déjà reçu une compensation pour leurs réclamations. 161 cas sont prévus pour paiement la semaine prochaine.

Le montant total versé par la FSC à ce jour s'élève à Rs 8 588 525. Toutes les réclamations ont été prises en charge et le processus de réclamation est toujours en cours. Pour garantir que les dossiers soient complétés avant le paiement, les documents manquants ont été demandés et traités par la FSC pour les cas de couverture tiers. Les compensations de la FSC sont soumises au règlement des réclamations par les compagnies d'assurance en cas de couverture complète et aux rapports des experts automobiles / évaluateurs gouvernementaux pour les couvertures tiers. Pour ces couvertures, les véhicules sont examinés par des experts et les propriétaires sont indemnisés en fonction de l'évaluation du Government Valuator.