Sénégal: Lancement à Dakar des célébrations du 50e anniversaire des relations sénégalo-cubaines

Dakar — L'ambassade de Cuba au Sénégal a lancé, samedi, à Dakar, les célébrations du 50e anniversaire des relations bilatérales sénégalo-cubaines, première d'une série d'actions et d'activités, a constaté l'APS.

Cette première activité du cinquantenaire des relations diplomatiques entre Dakar et La Havane a été dédiée à la musique cubaine, la salsa très connue et appréciée au Sénégal.

La prestation a été animée par le groupe "Téranga Orchestra", dirigé par le musicien et guitariste Jean Moffé.

"Cette cérémonie dédiée à la musique cubaine entre dans le cadre des célébrations du cinquantenaire des relations diplomatiques entre Cuba et le Sénégal", précise l'ambassadrice de Cuba au Sénégal, Maydolis Sosa Hilton.

Elle estime que le choix de la culture n'est pas fortuit. "C'est dans ce domaine que les relations sont plus actives. La preuve, le +Téranga Orchestra+, composé exclusivement de Sénégalais, joue de la musique cubaine", a-t-elle fait valoir.

Le groupe de musique chante des thèmes représentatifs du répertoire traditionnel cubain, tels que "Yo soy el punto cubano", "Chan Chan", la "Guajira Guantanamera" et "Santa Isabel de las Lajas", entre autres.

%

Ces airs musicaux ont enchanté le public, qui a reconnu dans ces sons une partie des influences de la salsa mbalax, ainsi que des références d'amour pour la terre natale du son de la guaracha, de la chachachá, de la rumba et du boléro.

Selon Maydolis Sosa Hilton, d'autres activités seront organisées d'ici le 9 août pour mettre en exergue la culture cubaine, notamment la gastronomie et la littérature.

"D'autres actions auront lieu au cours de l'année, en collaboration avec d'autres institutions qui, comme la place du Souvenir, ouvriront leurs portes à la collaboration et à l'échange culturel", dit-elle.

L'ambassadrice de Cuba au Sénégal, Maydolis Sosa Hilton, précise qu'outre la culture, les relations diplomatiques entre les deux pays s'étendent aussi à la santé, à l'enseignement supérieur et au tourisme.

"Les Sénégalais visitent de plus en plus Cuba. Beaucoup d'entre eux y vont pour se soigner et cela développe le tourisme de santé", s'est-elle réjoui.

Le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Samba Sy, a magnifié la "longue histoire" entre les deux pays. "Le Sénégal et Cuba ont une relation particulière, beaucoup de Sénégalais sont attachés à Cuba, ne serait-ce que sous le rapport de la musique cubaine. Nous avons grandi en étant bercés par cette musique", a poursuivi M. Sy, secrétaire général du Parti de l'indépendance et du travail (PIT).

Mme Diouf Ngakane Gningue, administratrice de la place du Souvenir, a souligné "les liens forts et soutenus avec l'ambassade [cubaine à Dakar] et le plaisir de collaborer à la célébration des cinq première décennies d'une union fraternelle dans laquelle la culture joue un rôle fondamental".

Abdoulaye Ndiaye, étudiant en quatrième année à l'École nationale des arts et métiers de la culture (ENAMC), a réalisé in situ une fresque de 3 x 2 mètres sous la forme d'une performance. Il y a intégré des symboles identitaires tels que la place de la Révolution, le palmier royal, le tabac et les maracas, le monument de la Renaissance africaine, le baobab et le plat national "thiéboudiène".