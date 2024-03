Tchad: Election présidentielle - Le général Mahamat Idriss Deby Itno candidat

Le Président de la Transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Deby Itno, a officiellement declaré sa candidature, sous la bannière du Mouvement patriotique du salut (MPS), en vue de l'élection présidentielle de son pays fixée au 6 mai 2024. C'était le samedi 2 mars dernier au cours d'une rencontre à N'Djamena.

Le général Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la Transition au Tchad veut briguer la magistrature suprême de son pays. Il a fait cette annonce au cours d'une rencontre qui s'est tenue, le samedi 2 mars 2024 à N'djamena. Il devra défendre les couleurs du Mouvement patriotique du salut (MPS), parti politique de son défunt père, Idriss Déby Itno et soutenu par 200 autres partis politiques du pays ainsi que des milliers d'associations.

« Après une sereine et profonde réflexion, j'ai décidé de donner suite au choix que vous avez porté sur notre modeste personne comme candidat de la coalition pour un Tchad uni. Moi, Mahamat Idriss Deby Itno, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024 sous la bannière de la coalition pour un Tchad uni », a-t-il déclaré. Le désormais candidat, Mahamat Deby a confié que jusqu'à sa désignation en tant que candidat, son seul intérêt a toujours été de réconcilier le Tchad.

« Je vous avoue que je ne me voyais pas candidat. Car ma principale préoccupation était de faire aboutir cette Transition dans la paix et la stabilité dans un Tchad uni et réconcilié, où ne plane aucune menace sur son intégrité territoriale, un Tchad débarrassé de toute guerre entre ses fils et un Tchad entier », a soutenu Mahamat Deby. Cet évènement intervient quelques jours après les incidents violents qui ont secoué Ndjamena, la capitale, notamment l'attaque contre le siège du parti de l'opposant Yaya Dillo tué au cours de l'assaut.

Selon le chronogramme, le dépôt des candidatures à la présidentielle a été fixé du 06 au 15 mars 2024. La publication des listes des candidats retenus par le Conseil constitutionnel aura lieu, le 24 mars prochain, alors que la campagne électorale pour le premier tour s'étalera du 14 avril au 4 mai. Le premier tour du scrutin se tiendra le 6 mai et le second tour est fixé au 22 juin. La proclamation des résultats définitifs du second tour par le Conseil constitutionnel est prévue le 20 juillet.

La date des élections est fixée au 6 mai prochain alors que le contexte social politique demeure tendu depuis quelques jours et la ville de N'djamena est toujours sous haute surveillance, l'armée et le gouvernement ayant averti qu'ils mettraient hors de nuire tous ceux qui porteraient atteinte à la sécurité de l'Etat.