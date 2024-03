Afrique: Présidence de la République - L'équipe féminine au grand complet

avec la récente nomination de Malalatiana Mahanina Rakotoniaina avec en qualité de Directeur des Projets Présidentiels (DPP). L'équipe féminine de la Présidence de la République est au complet et sera certainement présentée le 08 mars prochain à Taomasina, à l'occasion de la journée interntionale de la femme.

Projets Présidentiels

Le poste est ramené à un niveau de Direction si l'ancien titulaire, en l'occurrence, Augustin Andriamananoro avait le rang de Directeur Général des Projets Présidentiels (DGPP). La DPP nouvellement nommée travaillera en complémentarité avec Bangomalala Andriamasinoro qui est la Directrice en charge de la Coordination des Promesses Présidentielles (DCPP). Dans la réalisation des projets présidentiels, les deux femmes seront appuyées par la nouvelle Directrice des Infrastructures et de la Logistique (DIL), Victorine Rasoamiadana qui dirigeait INJET depuis l'entrée en politique du propriétaire de la première entreprise d'impression numérique.

Collectif

La triplette DPP - DCPP - DIL se la jouera collectif avec le reste de l'équipe constituée par Lova Hasinirina Ranoromaro, Directrice en charge des Affaires Internationales (DAI) et Porte-parole du président de la République ; Mercedes Ratsirahonana, Directrice de la Communication (DirCom); Anne-Muriel Raharimanana, Directrice des Relations Cultuelles et Communautaires (DRCC) ; Eliah Ravelonjato, Directrice des Événements de la République ; Angolatiana Razafindrakoto, Directrice des Affaires Administratives et Financières (DAF) et Christiane Andriamampiandra, Directrice des Etudes Juridiques (DEJ).

%

Non reconduits

La DAF et la DEJ ne faisaient pas partie des Directeurs dont les nominations ont été abrogées par le président Andry Rajoelina lors du dernier conseil des ministres de son premier mandat. 4 des 10 Directeurs « remerciés » par le président candidat la veille de sa démission n'ont pas été reconduits ou recasés jusqu'à présent. Il s'agit de Jimmy Raharinosy, ex-Directeur du Système Informatique de la Présidence ; Richardson Rakotomanana, Directeur des Doléances sortant. Pour leur part, Mino Tiana Andriamaromizah, Anja Ramanampisoa et Michelle Ratsivalaka, leurs anciens postes respectifs de DIL, de DAL et de DRCC sont déjà pourvus.

DirCab

De toute façon, ils et elles ne seront ni les premiers ni les derniers Directeurs à descendre du TGV. Pour ne rappeler que Stéphanie Delmotte et Vahinala Baomiavotse qui avaient occupé tour à tour le poste de Directeur de Cabinet civil du président de la République. L'actuelle DAI est aussi une ancienne DirCaB. Sans oublier Romy Andrianarisoa dont le voyage à bord de l'Eurostar s'est mal terminé à Londres. Elle a été remplacée au pied levé par le général de Brigade Jean-Yves Rasolondraibe qui devait être muté au poste de Directeur de la Sécurité Présidentielle (DSP) pour laisser sa place à la nouvelle DirCab, Elysa Rakotonirina.

DPE

Il y avait aussi Rinah Rakotomanga et Soatiana Rajoelisolo qui ont assumé à tour de rôle les fonctions de Directeur de la Communication et des Relations Publiques (DCRP). Recasée au 4, Avenue Raphaël , 75015 à Paris, la première devait par la suite céder sa place de Conseiller auprès de l'ambassade de Madagascar en France, à Espérance Pelandroy qui était auparavant le Secrétaire Général de la Présidence (SGP). Quant au poste de Directrice du Protocole d'Etat (DPE) occupé éphémèrement au début du premier quinquennat par Lila Andriambalo, il est toujours vacant. Il faut s'attendre à la nomination d'une autre descendante d'Eve en qualité de DPE pour que l'équipe féminine de la Présidence soit vraiment au grand complet.